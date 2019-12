6 Underground: Netflix avrebbe in cantiere otto sequel!

L'attenzione degli utenti Netflix nei confronti di 6 Underground, action diretto da Michael Bay, potrebbe spingere la piattaforma streaming a mettere in cantiere addirittura otto sequel.

6 Underground: Corey Hawkins, Adria Arjona, Ben Hardy, Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo in una scena del film

Come rivela la recensione di 6 Underground, Ryan Reynolds interpreta "The Mastermind", miliardario e geniale che mette insieme una squadra di agenti speciali internazionali che fingono la loro morte per poter catturare criminali in ogni parte del mondo. Il film si conclude con l'anticipazione di un possibile sequel, ma i piani di Netflix riguardo al franchise potrebbero non fermarsi qui.

Dopo aver concluso la missione a Firenze, il team dei 6 Underground si ripropone di eliminare tutti coloro che hanno danneggiato il mondo. I bersagli sono in tutto 9, il primo film si concentra su Target #1 - Rovach Alimov - perciò ci sono otto altri bersagli che potrebbero dar vita ad altrettanti film prodotti da Netflix.

Ma il cast di 6 Underground è pronto a fare ritorno in ben otto sequel? Nel corso del press junket in Brasile, Ryan Reynolds si è mostrato dubbioso, in più il film diretto sa Michael Bay infrange le proprie regole con numerose svolte narrative inaspettate che rendono più incerto il futuro del franchise. L'ultima parola spetterà a Netflix.

