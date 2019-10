6 Underground: Michael Bay anticipa l'arrivo del trailer del film Netflix su Instagram

Michael Bay ha annunciato l'imminente arrivo del trailer del film Netflix 6 Underground in un video su Instagram.

Un anno fa il regista si è trattenuto a lungo in Italia per girare alcune spettacolari sequenze di 6 Underground a Firenze. Il film è un action thriller prodotto da Netflix che vede nel cast le star Ryan Reynolds, Ben Hardy, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Dave Franco, Adria Arjona e Sebastian Roché.

Il plot di 6 Underground ruota attorno a sei miliardari che fingono la loro morte per formare una squadra d'elite di vigilantes e dare la caccia ai criminali. Come anticipa Michael Bay, il trailer offrirà un assaggio di divertimento in un film che lo riporta al suo vecchio stile.

Ecco le parole di Michael Bay, che ha registrato il video nel suo studio di Miami: "L'estate scorsa sono stato in Europe per girare una grande produzione per Netflix, in Italia e in altre parti d'Europa. E' un film con Ryan Reynolds, c'è molta azione, sarà divertente. E' come tornare alle mie radici, credo che il trailer uscirà martedì. Non mi è ancora permesso di mostrarlo, credo che lo studio mi ucciderebbe."

6 Underground è costato tra i 150 e i 170 milioni, il film dovrebbe arrivare su Netflix a dicembre.