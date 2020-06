40 anni vergine: ecco perché Steve Carell urla il nome di Kelly Clarkson nella scena della ceretta

Sono tanti i momenti esilaranti che ricordiamo di 40 anni Vergine, il film del 2005 con Steve Carell diretto da Judd Apatow, e tra i tanti l'iconica scena in cui il protagonista Andy si fa la ceretta al petto e urla il nome di Kelly Clarkson, che finalmente ne ha scoperto il motivo.

Il regista Judd Apatow ha, infatti, rivelato perché Steve Carell urli il nome di Kelly Clarkson durante la scena della ceretta sul petto nel corso del Kelly Clarkson Show. Secondo il regista, la colpa è tutta di Seth Rogen, co-protagonista di Steve Carell. Sul set del film c'era, infatti, una lavagna con su scritte alcune frasi esplicite tra cui l'attore poteva scegliere e "Kelly Clarkson" era scritto con la calligrafia di Seth Rogen:

"Darò la colpa a Seth Rogen perché ricordo che sul set c'era una lavagna con tutte le imprecazioni che gli abbiamo suggerito di urlare quando viene sottoposto alla ceretta. E nella colonna in cui erano suggerite parole non volgari, proprio nel mezzo, c'era scritto "Kelly Clarkson" con la calligrafia di Seth."

L'aneddoto raccontato da Judd Apatow è molto divertente e ha fatto ridere molto anche Kelly Clarkson, che per puro caso è stata tirata in ballo nel film e che, ancora oggi, dice di essere maggiormente ricordata nel cinema proprio per quella citazione in un momento così esilarante.

Insieme a Steve Carrell e Seth Rogen, il cast di 40 anni vergine includeva Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Elizabeth Banks, Leslie Mann e Jane Lynch. Il film è stato accolto principalmente molto positivamente e ha ottenuto oltre 177 milioni di dollari in tutto il mondo.