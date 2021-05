300: Zack Snyder ha ideato il capitolo conclusivo della trilogia, ma Warner Bros non ha approvato il progetto

300 avrebbe potuto avere un terzo film: Zack Snyder ha infatti confermato che aveva ideato un potenziale sequel, molto diverso dai capitoli precedenti, Warner Bros ha deciso di non produrre il potenziale lungometraggio. Il filmmaker ha parlato del progetto svelando che ne aveva completato la sceneggiatura durante la pandemia, condividendo ora i dettagli della storia che sembra destinata a non ottenere il via libera alla produzione.

Zack Snyder, intervistato dal podcast The Fourth Wall, ha dichiarato: "Non riuscivo realmente a trovare il giusto approccio. Durante la pandemia avevo un accordo con Warner Brothers e ho scritto quello che, essenzialmente, dovrebbe essere il capitolo conclusivo di 300".

Il regista ha proseguito: "Ma poi mi sono seduto a scriverlo e ho ideato un film totalmente diverso. Stavo scrivendo questa cosa su Alessandro Magno, ma si è trasformata in un film sul rapporto tra Alessandro ed Efestione. Si è rivelata una storia d'amore, quindi non era adatta per essere il terzo film".

Snyder ha poi aggiunto: "Aveva come titolo Blood and Ashes ed è realmente una meravigliosa storia d'amore, con degli elementi legati alla guerra. Vorrei girarlo, ma Warner Bros ha detto di no... Non sono dei miei grandi fan e la situazione è questa".