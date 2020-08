300, stasera su Italia 1 il film con Gerard Butler diretto da Zack Snyder

Stasera su Italia 1 alle 21:30 va in onda 300, l'adattamento cinematografico della graphic novel di Frank Miller diretto da Zack Snyder e con protagonista Gerard Butler.

300 è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30, un appuntamento da non perdere per gli amanti della graphic novel di Frank Miller adattata per lo schermo da Zack Snyder, con Gerard Butler alla guida del cast e dei trecento impavidi guerrieri spartani.

La storia di Leonida dalla gioventù alla conquista del trono, è narrata da Delios, un soldato spartano. La leggenda dei 300 guerrieri inizia quando Leonida uccide i messaggeri persiani del Re Serse che volevano la sua sottomissione. Leonida nonostante il parere contrario dell'oracolo raccoglie trecento uomini per difendere la città dall'attacco dei Persiani di Serse. Questo manipolo di perfetti, inesorabili guerrieri resisterà per tre giorni di fronte a decine di migliaia di nemici.

300 è arrivato in Italia nel marzo del 2007 ed è stato al nono posto nella classifica mondiale dei film più visti di quell'anno, in Italia è stato in testa al box office per ben tre settimane consecutive. Diretto da Zack Snyder, il film aveva come protagonista Gerard Butler nei panni di Loenida. Al suo fianco troviamo tra gli altri Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Michael Fassbender e Rodrigo Santoro.

Il merito di 300 e del regista Snyder è stato quello di portare sullo schermo la graphic novel di Frank Miller con la giusta combinazione di fedeltà alla fonte dando vita ad un film d'azione visivamente splendido e visceralmente violento. Il film ha attirato su di sé le critiche dei puristi storici che hanno sottolineato le numerose inesattezze che secondo loro erano presenti sia nella graphic novel che nel suo adattamento cinematografico, Nel 2014 è uscito il sequel 300 - L'alba di un impero diretto da Noam Murro.