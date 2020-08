300: Gerard Butler, la sua intensa preparazione fisica per il film

La sceneggiatura di 300 richiedeva che la maggior parte del cast maschile trascorresse la maggior parte del tempo sullo schermo a torso nudo, esattamente come nel fumetto originale di Frank Miller. Gerard Butler ha detto che l'allenamento che ha dovuto portare a termine prima dell'inizio delle riprese di questo film è stata "la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare nella sua vita."

Gerard Butler con Lena Headey in una scena del film 300

L'intero cast principale ha subito un rigoroso regime di allenamento di 8 settimane organizzato da Marc Twight, un alpinista professionista detentore del record mondiale. Gli attori non hanno mai ripetuto lo stesso esercizio due volte, impedendo al corpo di adattarsi a qualsiasi tipo di sforzo. Al termine delle riprese Twight ha ammesso di aver spinto gli attori oltre ogni limite contemplabile.

Nel film - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulle scene e il finale di 300 - è stata applicata la tecnica del backlot, Snyder ha girato la pellicola negli Icestrom Studios, di Montréal, con uno sfondo verde. L'attore Gerard Butler racconta che mentre lui non si sentiva costretto dalle scelte registiche di Snyder, la fedeltà al fumetto ha imposto diverse limitazioni alla sua performance.

300 è un riadattamento estremamente fedele al fumetto, un po' com'è successo per Sin City. Snyder ha fotocopiato alcuni riquadri dal fumetto originale, con cui poi ha progettato le scene precedenti e seguenti: "È stato un lavoro divertente per me... avere un fotogramma come obiettivo da raggiungere."