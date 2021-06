28 Giorni Dopo, su Prime Video in streaming da oggi

28 Giorni Dopo arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 giugno 2021: disponibile per tutti gli utenti lo zombie movie di Danny Boyle!

28 Giorni Dopo arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 giugno 2021: disponibile per tutti gli utenti lo zombie movie datato nel 2002 diretto da Danny Boyle!

Fantascienza, horror e tanta azione: Danny Boyle entra nel mondo degli zombie con stile sporco e frenetico e con 28 giorni dopo del 2002 (che ad anni di distanza avrà un sequel), sfodera un cupo affresco di un Inghilterra devastata da un virus sfuggito al controllo di un ente di ricerca britannico: con una sola goccia di sangue si è costretti a vivere in uno stato di permanente furia omicida. E in 28 giorni il paese è contaminato: un gruppetto di sopravvissuti cerca di costruire un futuro, anche se in realtà il virus non è l'unica minaccia.

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

Il regista riprende la sua Londra post-apocalittica girando quasi interamente in digitale, novità assoluta per l'epoca. La tecnologia leggera permette a Boyle di riprende il lungo Tamigi e altre strade della capitale all'alba o al tramonto. Il risultato è quello di rendere ancor più straniante il mondo semideserto in cui si muove Cillian Murphy, protagonista nei panni di uno dei pochi sopravvissuti alla pandemia che ha avuto origine nei laboratori di ricerca di Cambridge. Pandemia che si espande attraverso contatti di sangue e saliva trasformando gli infettati in creature rabbiose, virulente e sanguinarie che si muovono in branchi. Niente a che vedere con gli zombie catatonici di un tempo.

28 giorni dopo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.