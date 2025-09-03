28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, Ralph Fiennes e il nuovo villain rubano la scena nel trailer del sequel

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa diretto Nia DaCosta, che succede a Danny Boyle alla regia della saga.

Il film segue gli eventi di 28 Anni Dopo da dove li avevamo lasciati, riprendendo la storia dopo che Spike (Alfie Williams) viene introdotto a Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell) e alla sua banda di assassini acrobatici in un'Inghilterra post-apocalittica.

"La dottoressa Kelson (Ralph Fiennes) si ritrova in una nuova e sconvolgente relazione - con conseguenze che potrebbero cambiare il mondo così come lo conosciamo - e l'incontro di Spike con Jimmy Crystal si trasforma in un incubo da cui non può fuggire", recita la sinossi ufficiale del film. "Nel mondo di Il Tempio delle Ossa, gli infetti non sono più la minaccia più grande per la sopravvivenza - l'alienazione dei sopravvissuti può essere più strana e terrificante."

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, la locandina italiana

Sale l'attesa per il ritorno di Cillian Murphy

L'attore apparirà brevemente nel film, riprendendo il ruolo di Jim da 28 giorni dopo, insieme alle star Fiennes, Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry. Sebbene Murphy avrà solo un piccolo ruolo nel secondo film, il produttore esecutivo e regista del precedente 28 Anni Dopo, Danny Boyle, ha rivelato a Variety che Murphy sarà un "personaggio importantissimo nel terzo film".

Boyle ha anche confermato che O'Connell e Fiennes avranno ruoli più grandi in questo sequel rispetto al capitolo precedente, preparando meglio la trama ambientata sulla terraferma che era stata solo accennata nel primo film.

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa è stato scritto e prodotto da Alex Garland. Il sequel è prodotto esecutivamente da Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice e Bernie Bellew. Columbia Pictures, DNA Films e Decibel Films hanno prodotto il film, che uscirà nelle sale italiane il 15 gennaio 2026. Se questo capitolo otterrà il successo sperato da Sony Pictures, lo studio darà certamente il via libera al terzo e ultimo capitolo già scritto da Garland.