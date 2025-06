28 anni dopo, il sequel è vicinissimo: ecco la data d'uscita

Girato praticamente in contemporanea, per coloro che hanno amato il ritorno del franchise non ci sarà una così lunga attesa

28 anni dopo è il nuovo capitolo dell'acclamato franchise sugli infetti di Danny Boyle, che riprende la storia quasi tre decenni dopo quanto visto nel cult 28 giorni dopo.

Fortunatamente, il pubblico non dovrà attendere altri 20 anni per scoprire cosa succederà ai nuovi personaggi che il sequel ha introdotto, poiché il film successivo è proprio dietro l'angolo.

28 anni dopo costituisce infatti il primo capitolo di una trilogia che continuerà già il 16 gennaio 2026 con l'uscita di The Bone Temple. Sebbene siano stati annunciati pochi dettagli sulla storia di questo sequel, è lecito supporre che il film riprenderà direttamente dalla fine di 28 anni dopo.

Danny Boyle non tornerà alla regia dei prossimi sequel

28 anni dopo: Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams in fuga

Anche se Boyle non dirigerà The Bone Temple (l'onore è passato a Nia DaCosta), la sceneggiatura è stata scritta ancora una volta da Alex Garland. Nel frattempo, gran parte del cast di 28 Anni Dopo riprenderà i propri ruoli nel film successivo; Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell sono stati tutti confermati come protagonisti del sequel. Anche Cillian Murphy dovrebbe fare il suo atteso ritorno nel ruolo di Jim, il protagonista dell'originale 28 giorni dopo.

28 anni dopo: Ralph Fiennes in una foto

Fortunatamente, al prossimo film mancano solo sette mesi, il che significa che il pubblico non dovrà aspettare ancora a lungo per scoprire cosa seguirà lo scioccante finale di 28 anni dopo. Il motivo è che sia 28 anni dopo che The Bone Temple sono stati girati nello stesso periodo, con Boyle che ha passato immediatamente il testimone a DaCosta e ha utilizzato gli stessi attori e le stesse location mentre erano disponibili.

I due film sono stati girati intorno al maggio 2024, con le riprese principali che si sono svolte nei dintorni di Northumberland, nel nord-est dell'Inghilterra. Le riprese di 28 anni dopo sono durate oltre due mesi, mentre quelle di The Bone Temple sono iniziate meno di un mese dopo.