28 anni dopo: ecco in che modo si ricollegherà a 28 giorni dopo

Jodie Comer ha spiegato in che modo il nuovo film si ricollegherà al cult horror di Danny Boyle con Cillian Murphy

Quando manca ancora un anno all'uscita nelle sale di 28 anni dopo, la star Jodie Comer ha potuto perlomeno rivelare in che modo si ricollegherà al cult di Danny Boyle, 28 giorni dopo.

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha risposto a qualche domanda sul sequel, che arriverà 23 anni dopo l'originale. Quest'ultimo era riuscito a conquistare la critica e ad incassare quasi 85 milioni di dollari partendo da un budget ridottissimo di appena 8 milioni di dollari.

La Comer ha dichiarato che l'entusiasmo con cui stanno portando avanti il progetto sta contribuendo a dare energia al cast e, senza svelare molti dettagli, ha suggerito che i richiami al film originale, combinati con alcune delle nuove ed eccitanti novità che Boyle sta portando in tavola, renderanno 28 anni dopo degno di essere atteso dai fan.

Jodie Comer: "Stiamo provando a percorrere nuove strade"

"Penso che ci saranno molte cose... solo vedendo quello che stanno facendo con la macchina da presa, penso che ci saranno molte novità", ha dichiarato Comer. "È lui, è Danny, e credo che cerchi costantemente di trovare nuove strade ma penso anche che, solo vedendo dove sono andati a parare e tutte le nuove aggiunte ed esplorazioni, la gente sarà molto eccitata".

28 anni dopo, Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim "in un modo sorprendente"

28 giorni dopo seguiva Jim (Murphy), un corriere in bicicletta che si risveglia dal coma solo per scoprire che il rilascio accidentale di un virus altamente contagioso e che induce all'aggressività ha causato un crollo totale della società. Il film era interpretato anche da Naomie Harris, Christopher Eccleston, Megan Burns e Brendan Gleeson. Accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, il film è stato accreditato per aver rivitalizzato il genere zombie movie venendo poi ripreso da molti altri.

A quanto pare, il nuovo film - scritto sempre da Alex Garland e con Boyle di ritorno alla regia - dovrebbe ignorare gli eventi del precedente sequel, 28 settimane dopo, che era stato realizzato da un team creativo diverso e uscito nel 2007. Jodie Comer è nelle sale attualmente con The Bikeriders, di cui potete leggere la nostra recensione.