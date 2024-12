28 Anni Dopo: il capitolo 2 della trilogia, The Bone Temple, ha una data di uscita

Columbia Pictures ha svelato la data ufficiale prevista per il debutto del capitolo 2 della nuova trilogia che prenderà il via con 28 Anni Dopo. Lo studio ha infatti annunciato che The Bone Temple verrà distribuito nelle sale a partire dal 16 gennaio 2026 negli Stati Uniti.

La nuova trilogia horror

28 Anni Dopo, che con il trailer ha già stabilito un record di visualizzazioni online, arriverà nei cinema dal 20 giugno 2025.

Nel cast del film ci saranno Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes.

Cillian Murphy, star del cult 28 giorni dopo, dovrebbe invece apparire brevemente, anche se per ora non è stato svelato in che modo.

Un'inquientante immagine di 28 Anni Dopo

Nel primo capitolo della nuova trilogia ad alta tensione sono passati quasi tre decenni da quando il virus è sfuggito al controllo degli scienziati. Alcuni sopravvissuti hanno trovato un modo per co-esistere con gli infetti. Un gruppo vive su una piccola isola collegata con la terraferma da un'unica strada rialzata fortemente difesa. Quando un membro del gruppo lascia l'isola per compiere una missione emergeranno segreti, meraviglie e orrori che hanno portato a dei cambiamenti.

Chi realizzerà The Bone Temple

Nia DaCosta, in precedenza impegnata con The Marvels e Candyman, è regista di The Bone Temple, mentre Alex Garland ne ha firmato la sceneggiatura, oltre a essere coinvolto come produttore insieme a Danny Boyle, Alex Garland, Andrew Macdonald, Peter Rice e Bernard Bellew. Murphy è inoltre impegnato come produttore della saga cinematografica.

Per ora non è stato svelato il cast del sequel di 28 Anni Dopo, probabilmente per non rovinare la sorpresa riguardante i personaggi che potrebbero uscire di scena nel film in arrivo nelle sale durante l'estate 2025. Non resta quindi che attendere per scoprire nuovi dettagli del progetto.