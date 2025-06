Per il 25° anniversario, CardCaptor Sakura debutta al cinema con contenuti esclusivi

Per il 25° anniversario di CardCaptor Sakura, la piccola eroina è pronta a tornare al cinema con immagini, illustrazioni e altri contenuti extra, disponibili da quest'estate in Giappone.

A 25 anni dall'uscita di CardCaptor Sakura, i fan della celebre eroina creata da CLAMP ricevono un regalo speciale: nuove illustrazioni originali, una riedizione cinematografica con gadget esclusivi e la rara apparizione delle doppiatrici storiche.

Cardcaptor Sakura: 25 anni dopo, Sakura torna al cinema con nuovi incantesimi

A volte i veri incantesimi non arrivano con formule e bacchette, ma con un tratto di matita. Per celebrare il 25° anniversario di CardCaptor Sakura, debutterà nei cinema un secondo film animato della celebre saga firmata CLAMP, seguito da contenuti extra: nuove illustrazioni ufficiali, realizzate appositamente per l'occasione dal direttore dell'animazione Hisashi Abe, che aveva già curato i character design del primo lungometraggio. Questi disegni inediti, colorati e pieni di dettagli, non sono semplici materiali promozionali riesumati dall'archivio: sono un omaggio fresco e vibrante all'immaginario che ha fatto innamorare intere generazioni.

La protagonista di CardCaptor Sakura

CLAMP, le creatrici del manga originale, hanno voluto partecipare attivamente alla celebrazione regalando delle illustration cards in formato B5 che verranno distribuite solo nella prima settimana di programmazione (dall'11 al 17 luglio) in Giappone. Dalla seconda settimana in poi (dal 18 luglio), saranno invece consegnati gli artwork firmati da Abe. Il film tornerà in sala in 56 cinema giapponesi, con una chicca per i fan più accaniti: il 12 luglio, al cinema Shinjuku Piccadilly di Tokyo, le doppiatrici storiche Sakura Tange (voce di Sakura) e Motoko Kumai (Shaoran) appariranno insieme per un saluto speciale sul palco. Una rarità per chi conosce quanto siano rare queste reunion vocali nella scena anime giapponese.

L'evento non si limita alla proiezione del film: i cinema coinvolti offriranno una selezione di merchandising esclusivo, tra cui magliette, accessori e oggetti acrilici pensati appositamente per collezionisti e nostalgici. Un ritorno orchestrato con cura, che gioca sulla doppia leva della memoria e del desiderio: riportare in sala The Sealed Card significa ravvivare il cuore pulsante di uno dei franchise "majokko" più iconici di sempre, amato tanto in Giappone quanto all'estero. L'anime di Cardcaptor Sakura (1998-2000), tratto dal manga pubblicato tra il 1996 e il 2000, ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario pop, grazie alla sua raffinata estetica, ai temi universali e a una protagonista che, con grazia e forza, ha saputo incantare bambine e bambini di ogni latitudine.