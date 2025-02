Il 2024 è stato un anno record per i film con protagoniste donne

Non ci sono mai state così tante donne protagoniste di film al cinema come nell'anno appena trascorso

Film come Wicked, The Substance e Oceania 2 non hanno solo dominato il box-office lo scorso anno, ma hanno anche fornito ruoli di primo piano alle donne in quelli che sono stati alcuni dei film più importanti del 2024.

Per la prima volta nella storia recente, la percentuale dei film di maggior incasso con protagoniste femminili ha eguagliato quella dei film con protagonisti maschili, secondo un nuovo studio del Center for the Study of Women in Television and Film della San Diego State University.

Dei 100 film che hanno incassato di più a livello nazionale nel 2024, il 42% aveva protagoniste femminili, statistica che eguaglia la percentuale di film con protagonisti maschili (il restante 16% presentava un insieme di star). Si tratta di un aumento considerevole rispetto al 2023, quando solo il 28% di questi film era raccontato da una prospettiva femminile, mentre il 62% rifletteva la prospettiva di un protagonista maschile.

Un dato storico per il cinema hollywoodiano

Demi Moore in un'immagine di The Substance

Il 2024 ha offerto una delle più ricche selezioni di film con protagoniste femminili della memoria recente. Queste donne immaginarie hanno protestato contro relazioni personali insoddisfacenti e ambienti di lavoro discriminatori. Film come The Substance si sono opposti con forza a una cultura che considera le donne come un oggetto", ha dichiarato in un comunicato Martha Lauzen, fondatrice del centro e autrice dello studio.

Margaret Qualley nel ruolo di Sue in The Substance

The Substance, che ha come protagonista un'attrice diventata guru del fitness che viene licenziata perché ritenuta troppo vecchia, ha fatto scalpore a Hollywood per un motivo preciso. Le donne hanno meno probabilità di ottenere ruoli significativi dopo i 40 anni, in netto contrasto con gli uomini. Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Substance.

La percentuale di personaggi femminili è crollata dal 35% per le trentenni al 16% delle quarantenni, mentre la percentuale di personaggi maschili è aumentata passando dai 30 anni (25%) ai 40 (31%). Solo il 26% dei personaggi femminili aveva 40 anni o più, mentre il 55% dei personaggi maschili aveva più di 40 anni.