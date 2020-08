2001: Odissea nello spazio e Quei bravi ragazzi: ecco le nuove Titans of cult da collezione ricche di gadget

Altri due capolavori assoluti della storia del cinema si aggiungono alla prestigiosa collana Warner denominata Titans of Cult, che presenta Steelbook in Edizione Limitata a tre dischi, con all'interno la versione 4K Ultra HD, quella in Blu-Ray e tanti extra, e con un packaging arricchito da meravigliosi artwork e da imperdibili gadget, creati ad hoc per questa collezione. Adesso è la volta di 2001: Odissea nello spazio, che uscirà il 27 agosto (qui in prevendita), e Quei bravi ragazzi, che sarà disponibile dal 10 settembre (qui in prevendita).

Come sempre nella collana Titans of cult, ogni film della serie contiene una splendida spilletta in metallo con incisioni, e in aggiunta degli oggetti da collezione creati specificamente per ciascuna release. Nell'edizione di 2001: Odissea nello spazio, imperdibile e leggendario capolavoro di Stanley Kubrick, oltre ai tre dischi citati con la versione 4K UHD, quella blu-ray e gli extra, ci saranno un'esclusiva spilletta smaltata e un 'patch' in tessuto.

Nella Steelbook da collezione di Quei bravi ragazzi, indimenticabile gangster movie e cult firmato da Martin Scorsese, oltre ai soliti tre dischi (con la versione 4K Uhd, il blu-ray e gli extra) ci saranno un'esclusiva spilletta e la ricetta delle polpette al sugo di Mama Scorsese.