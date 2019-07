I 20 film del decennio scelti dalla redazione di Movieplayer.it

Leggendo il titolo di questa news, qualcuno potrebbe giustamente guardare il calendario e storcere il naso. I film del decennio svelati a luglio del 2019? Non mancherebbe ancora un anno e mezzo alla fine del decennio 2010-2020? La risposta è sì, ma il punto è un altro. Siamo qui per mostrarvi i film migliori dei "nostri" anni Dieci, ovvero quelli usciti tra il 2010 e il 2019. Per farlo, noi di Movieplayer.it abbiamo scavato nella nostra memoria cinefila, chiamando a raccolta tutti i nostri redattori a cui abbiamo chiesto la loro personale classifica. Diciannove votanti a cui è stato chiesto di indicare i propri venti film preferiti.

Venti punti al primo classificato, uno all'ultimo. Semplice a dirsi, molto arduo a farsi, perché venti titoli scelti tra i migliori film degli anni 2010-2019 sono davvero pochi per riassumere dieci anni di cinema. Nonostante gli assenti eccellenti (tra quelli fuori di un soffio vi segnaliamo La forma dell'acqua, The Master, Animali Notturni e L'amore bugiardo), siamo fieri della nostra classifica. Una lista prestigiosa che racchiude vari generi (il dramma, il musical, l'azione, l'animazione e la commedia) e rende omaggio a grandi autori come Martin Scorsese, Quentin Tarantino, David Fincher, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuaron, Richard Linklater e Christopher Nolan. Senza dimenticare nuovi, folgoranti registi come Damien Chazelle, Steve McQueen e Denis Villeneuve (esploso proprio nell'ultimo decennio). Non vi rovineremo la sorpresa pubblicando la classifica dei film del decennio, perché abbiamo deciso di raccontarveli con un emozionante montaggio video dove abbiamo condensato tutte le emozioni vissute durante un grandissimo decennio di cinema.

E dopo le emozioni, facciamo spazio a un po' di fredda statistica con qualche curiosità. Come avete visto, per puro caso, ogni anno dell'ultimo decennio è rappresentato da almeno un film. Medaglia d'oro al 2011 con ben quattro film in classifica, seguito dal 2015 e dal 2017 presenti con tre film a testa. L'unico regista ad avere due film in classifica è Christopher Nolan. Il più giovane è Damien Chazelle (34 anni), il più anziano Martin Scorsese (76). L'attore più presente è Tom Hardy (che ha recitato in ben 3 film), seguito da Ryan Gosling, Emma Stone, Jessica Chastain e Leonardo DiCaprio, apparsi in due pellicole.