2 single a nozze, Jane Seymour: "La scena della cena a tavola non la dimenticherò mai"

A vent'anni di distanza dall'uscita nelle sale, 2 single a nozze rimane una delle commedie americane più amate del ventunesimo secolo e mentre si parla continuamente del possibile sequel, le star ricordano alcuni dei momenti più esilaranti delle riprese.

Jane Seymour ha mostrato le sue doti comiche nella commedia, recitando nei panni di 'Kitty Cat', Katherine Cleary, madre della protagonista Claire (Rachel McAdams). La star ha ricordato una sequenza tra le più esilaranti.

La scena della cena in famiglia di 2 single a nozze

"Quello che non dimenticherò mai è la scena a tavola" ricorda Seymour, riferendosi alla memorabile sequenza in cui i due imbucati si ritrovano ad una cena di famiglia, con a capo il patriarca interpretato da Christopher Walken.

Vince Vaughn in una scena di 2 single a nozze

"Quando fai scene a tavola" prosegue Seymour "nel migliore dei casi richiedono giorni, e quando arrivano a riprendere te non c'è più nulla di divertente nella commedia dopo averla fatta per quattro giorni". Tuttavia, in quella scena qualcosa andò diversamente.

L'improvvisazione di Vince Vaugh

A rendere tutto più divertente è stato Vince Vaughn, che suggeriva battute irriverenti alla co-star Ellen Albertini Dow, 91 anni all'epoca: "Avevamo questa vecchietta, e non aveva idea di cosa Vince le stesse dicendo di dire. Non c'entravano nulla col copione, cose come: 'Dì questo, dì questo, dì questo'... e lei rispondeva 'Ok' e andava avanti. E noi tutti seduti al tavolo, annoiati e stanchi, ci siamo ritrovati a trattenere risate a crepapelle perché lei non aveva idea di cosa stesse dicendo!".

Una scena che ha preso una piega davvero esilarante grazie a Vince Vaughn: "Inutile dire che la maggior parte delle battute che Vince le ha messo in bocca non è finita nel film, ma una parte sì in quella scena. Era fantastica, ed è stata davvero collaborativa, perché in realtà non capiva cosa stesse dicendo" aggiunge Seymour.