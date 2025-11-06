2 single a nozze, Isla Fisher: "Ecco perché il sequel è bloccato"

L'attrice ha spiegato il motivo che sta bloccando la produzione della commedia iconica del 2005 con Owen Wilson e Vince Vaughn.

Isla Fisher è stata intervistata nel programma Watch What Happens Live! e ha aggiornato i fan sul progetto del sequel di 2 single a nozze, la commedia del 2005, grande successo di pubblico.

Fisher da tempo è pronta a tornare nel ruolo della sorella della protagonista Gloria Cleary ma ha spiegato perché al momento la produzione del sequel è del tutto bloccata.

Gli ultimi aggiornamenti sul sequel di 2 single a nozze

"Ho la sensazione che stiamo aspettando l'agenda di Owen [Wilson]" ha spiegato Fisher nell'intervista, riferendosi ai molteplici impegni dell'attore che starebbero impedendo l'inizio delle riprese del sequel.

Primo piano di Owen Wilson in 2 single a nozze

"Ma penso che il regista Dave Dobkin sia interessato" precisa Fisher "così come Vince [Vaughn]. Tutti gli ingredienti ci sono". I documenti per l'inizio delle riprese sono già pronti da diversi anni e quindi si è sempre trattato di alcuni intoppi che non hanno permesso l'avvio della produzione.

Le frasi di Owen Wilson sul sequel di 2 single a nozze

In passato, Owen Wilson aveva parlato in questi termini del possibile sequel di 2 single a nozze: "Esiste una sceneggiatura e David Dobkin, che ha diretto il primo film, ci sta lavorando, e ne abbiamo parlato. È stato bello parlare con Vince, ed è uno di quei film che sembrano aver davvero colpito il pubblico. Se riusciremo a trovare qualcosa che pensiamo possa essere fantastico, allora sicuramente lo faremo".

La trama del primo film segue le disavventure di John Beckwith (Owen Wilson) e Jeremy Grey (Vince Vaughn), due amici e consulenti matrimoniali che si intrufolano nei matrimoni all'unico scopo di rimorchiare. Durante uno di questi eventi, John si innamora di Claire Cleary (Rachel McAdams), figlia di un politico molto influente (Christopher Walken), mentre Jeremy deve vedersela con la sorella minore di Claire, Gloria Cleary (Isla Fisher), completamente ossessionata da lui.