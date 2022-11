1923: Harrison Ford ed Helen Mirren nel teaser del prequel spin-off di Yellowstone

I divi Harrison Ford ed Helen Mirren in azione nel teaser del nuovo prequel spin-off di Yellowstone, 1923, in uscita il 18 dicembre.

Paramount+ ha svelato il teaser trailer di 1923, prequel spin-off di Yellowstone che vede nel cast le star Harrison Ford ed Helen Mirren nei panni del leader della famiglia Dutton, Jacob e Cara.

"La violenza ha sempre perseguitato questa famiglia" proclama una voce narrante femminile nel trailer. "Ci ha seguito qui. E quando non ci segue, le diamo la caccia. La cerchiamo."

1923 durerà per due stagioni, composte da otto episodi ciascuna. Lo show esplora il West di inizio 1900 quando calamità naturali, epidemie, Proibizionismo e Grande Depressione tormentavano la frontiera in cui si erano stabiliti i Dutton.

Oltre a Harrison Ford ed Helen Mirren, la serie vede nel cast anche Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

1923 è la seconda serie prequel della serie di successo di Taylor Sheridan Yellowstone dopo 1883, con Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill ed è andata in onda lo scorso inverno. Un terzo spinoff, intitolato 6666 e ambientato nell'attuale Texas, è anche in fase di sviluppo e sarà presentato in anteprima su Paramount Network.

1923 verrà lanciato il 18 dicembre su Paramount+.