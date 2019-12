1917: il nuovo trailer italiano del film con Colin Firth

Diffuso un nuovo trailer italiano per 1917, il film a cui Sam Mendes affida la sua personale visione dell'anno cruciale per la Prima Guerra Mondiale, il 1917, in arrivo nelle sale italiane il 23 gennaio 2020.

Al centro della clip i due protagonisti, interpretati da George MacKay e Dean-Charles Chapman, il giovane re Tommen de Il Trono di Spade, mentre sullo sfondo compaiono fugacemente anche Benedict Cumberbatch e Colin Firth.

In effetti il nuovo trailer ita dà un'idea già molto precisa di ciò che vedremo al cinema a fine gennaio: al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime). Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, Away We Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

Il montaggio è firmato da Lee Smith e la fotografia è firmata dal leggendario Roger Deakins, già collaboratore di Mendes in occasione di Revolutionary Road, Jarhead e Skyfall.