1917: il war movie di Sam Mendes dal 3 giugno in DVD, Blu-ray e in una splendida Steelbook con il 4K

1917 sarà disponibile in DVD, Combo (Blu-ray e DVD) e anche in una Steelbook con la versione 4K UHD. Per Eagle a giugno escono anche Judy, la serie tv Il cacciatore e Criminali come noi.

Sta arrivando l'ora dell'homevideo anche per 1917, l'acclamato war movie con la prestigiosa firma di Sam Mendes, che ha realizzato uno spettacolare film con grandi momenti epici e di maestria tecnica, non a caso premiato dall'Academy con 3 statuette (sonoro, fotografia ed effetti speciali) e vincitore di 2 Golden Globe, 7 BAFTA e 3 Critics Choice Award. La bella notizia è che 1917 uscirà il 3 giugno non solo nei formati DVD e Combo (contenente il doppio formato Blu-ray e DVD), ma anche con un'eccezionale Steelbook contenente anche la versione 4K UHD del film. Tutti prodotti targati Eagle Pictures.

Sarà il modo migliore per vedere e apprezzare 1917, un potentissimo film d'azione che sa essere al contempo introspettivo e silenzioso, arricchito da una una ricostruzione estremamente attenta ai dettagli e un cast straordinario.

Ma a giugno escono in homevideo per Eagle Pictures anche altri importanti film. Il 10 giugno sarà disponibile in DVD e Combo (DVD + Blu-ray) Judy, emozionante biopic sulla leggendaria attrice e cantante Judy Garland con protagonista Renée Zellweger, premiata con l'Oscar come migliore attrice. Sempre dal 10 giugno arriva in DVD e Blu-ray la seconda stagione della serie tv italiana Il cacciatore, con Francesco Montanari, mentre il 23 giugno arriverà in DVD Criminali come noi, irresistibile commedia che ha vinto il Premio Goya come Miglior Film Ispano-americano.