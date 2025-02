10 giorni con i suoi ancora primo al box office italiano, in ascesa il biopic su Bob Dylan

10 giorni con i suoi, commedia "seriale" con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini , resiste saldamente in testa al botteghino italiano grazie all'appeal della risata spensierata e garbata della saga della famiglia Rovelli. Stavola la coppia dovrà fare i conti con due consuoceri problematici quando si recherà nella loro masseria in Puglia per fare la conoscenza dei genitori del fidanzato della figlia maggiore. Un altro milione di euro di incasso, e 145.265 presenze (dati Cinetel) portano il film a tre milioni complessivi.

Timothée Chalamet è Bob Dylan

In ascesa A Complete Unknown, biopic incentrato sull'apparizione del giovane Bob Dylan sulla scena musicale folk americana degli anni '60. La pellicola interpretata dal talentuoso Timothée Chalamet insieme a Monica Barbaro, Elle Fanning ed Edward Norton incassa altri 880.000 euro arrivando a 2,5 milioni complessivi. A contribuire al successo del film ci sono anche le otto nomination agli Oscar, meritatissime secondo la nostra recensione di A Complete Unknown.

Angelo Duro in una scena de Io sono la fine del mondo

Terzo posto per il fenomeno Io sono la fine del mondo, commedia politicamente scorretta con Angelo Duro che sfida i critici con l'antipatia del suo protagonista, ma continua a catturare il pubblico. Altri 717.000 euro permettono al film di superare gli 8,7 milioni in quattro settimane. Numeri da capogiro per il nuovo successo firmato da Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone, commedia che gioca sul conflitto tra genitori e figli introdotta senza nessuna promozione. E il pubblico sembra premiare questa strategia di cui parliamo nella nostra recensione de Io sono la fine del mondo.

Nicole Kidman dà scandalo in _Babygirl, pellicola erotica presentata in concorso alla passata Mostra del Cinema di Venezia che analizza le perverse fantasie sessuali di una donna in carriera, moglie e madre di due figli. Risposta tiepida da parte del pubblico nostrano che permette al film di incassare 589.000 euro da 340 sale.

Nicole Kidman in 'burnout' a causa delle scene di sesso in Babygirl: "Non volevo più avere orgasmi"

Apre in quinta posizione Dog Man, nuova fatica animata targata DreamWorks Animation che incassa 571.000 in 351 sale. Numeri ben diversi dal botteghino americano, dove il film è primo in classifica. Adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times, lo scatenato film d'animazione racconta le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Dog Man ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline.