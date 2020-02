02 02 2020, la data palindroma nell’anno di Tenet di Christopher Nolan

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

La data di oggi, 02 02 2020, è palindroma, esattamente come il titolo di Tenet, undicesimo film di Christopher Nolan, in uscita a luglio nelle sale americane (mentre in Italia sarà necessario aspettare il 18 settembre). Una curiosa coincidenza, dato che alcuni hanno teorizzato che il film, in apparenza incentrato sui viaggi nel tempo in un contesto spionistico (come da consuetudine con Nolan, la trama è per lo più avvolta nel mistero a questo punto), possa avere a sua volta una struttura palindroma. La soluzione di questo enigma arriverà durante l'estate.

Tenet è l'undicesimo film di Christopher Nolan, e il nono prodotto e/o distribuito dalla Warner, con cui il regista inglese collabora dai tempi di Insomnia. Girato in pellicola, come gli altri film del cineasta, il nuovo lungometraggio di Nolan ha un budget di 205 milioni di dollari, e le riprese si sono svolte in sette paesi: India, Danimarca, Estonia, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Nel cast ci sono, tra gli altri, John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh e Michael Caine (anche se alcuni hanno ironizzato su una possibile sostituzione di quest'ultimo, "reo" di aver dichiarato su Twitter che secondo lui il miglior film di guerra di sempre è 1917). La fotografia è di Hoyte Van Hoytema, già collaboratore di Nolan per Interstellar e Dunkirk, mentre per la prima volta dal 2008 non sarà Hans Zimmer a firmare la colonna sonora, a causa di altri impegni (sarà invece lo svedese Ludwig Goransson, premio Oscar per Black Panther). Per l'occasione manca all'appello anche il montatore fisso dei film di Nolan dal 2005, l'australiano Lee Smith, anch'egli impegnato su altri progetti. Al suo posto è stata reclutata Jennifer Lame, collaboratrice abituale di Noah Baumbach. L'uscita di Tenet è prevista nella maggior parte dei mercati internazionali tra il 15 e il 22 luglio (il 17 negli Stati Uniti), mentre in Italia e Giappone arriverà due mesi dopo.

Certo, sarebbe stato interessante far uscire Tenet in una data come quella di oggi, ma per la prossima data palindroma dovremo aspettare il prossima il 09 02 2092, forse un po' troppo tardi per un film che ci ha incuriositi sin dal trailer.