007, Pierce Brosnan: "Non mi piace vedermi come James Bond"

L'agente segreto 007 ha visto diversi interpreti, nella sua lunga carriera cinematografica. Tra questi, Pierce Brosnan ricorda la sua recitazione nei panni di James Bond e ammette di essersi mai piaciuto rivedendosi in quel ruolo.

Pierce Brosnan in una scena di Goldeneye

A molti attori non piace guardarsi recitare. A Pierce Brosnan non piace in particolare guardare i film in cui interpretava Bond: "Non ho alcun desiderio di rivedermi come James Bond. Vedo che non lo interpreto bene. È una sensazione orribile."

In un'intervista al Guardian, Brosnan ha ricordato la recitazione nel suo primo film nei panni di 007, Goldeneye. "È stata dura. Non volevo deludere le aspettative, dopo il magnifico lavoro che avevano fatto Sean Connery e Roger Moore come James Bond. Eppure, alla fine della giornata, la mia opinione era quella di essermi avvicinato soltanto un po' a entrambi. Mi sono ispirato tanto allo stile di Sean, ma volevo prendere qualcosa anche dallo stile di Roger, perché GoldenEye era nello stile ironico a cui le persone erano abituate a vedere coi suoi film".

La figura di James Bond è uno dei ruoli più ambiti nella storia di Hollywood. La serie 007 è una delle più antiche tra le principali serie di film e ha un seguito di fan internazionale e intergenerazionale. Sarebbe un'enorme pressione per qualsiasi attore intenzionato a cercare di soddisfare le aspettative del pubblico nei confronti di dell'agente 007.

La maggior parte dei fan di Bond ha il suo attore preferito nei panni di James Bond. Sean Connery è stato il primo 007 a finire sul grande schermo. Ha definito il ruolo per molti altri attori che hanno interpretato il ruolo dopo lui, grazie alla sua interpretazione affascinante, intelligente e allo stesso modo aggressiva.

Roger Moore ha ridefinito il ruolo negli anni '70 e '80. Il suo 007 era più comico e ancora oggi, la sua interpretazione al personaggio attira risposte contrastanti da fan e critici. Quando Brosnan ha assunto il ruolo negli anni '90, Connery e Moore erano i due attori più famosi ad aver recitato la parte. Che gli piacesse o no, Pierce Brosnan si sentì bloccato tra le interpretazioni dei due attori:

"Il ruolo è stato molto difficile da interpretare, la violenza non è mai stata reale, la forza bruta non è mai stata palpabile. Era un James Bond docile, non aveva un riscontro con gli altri 007, era superficiale. Ma era ciò che avevo potuto fare a quei tempi, con le mie insicurezze nell'interpretarlo."

Tuttavia, a Brosnan piace l'attore che gli è succeduto nel ruolo: Daniel Craig: "È un attore eccezionale. Ha fatto un lavoro magnifico come James Bond e le sue esibizioni erano stupende."