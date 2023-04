Yellowjackets: ecco dove hai già visto le protagoniste dell'amatissimo survival drama

Yellowjackets ha affascinato il pubblico fin dai primi minuti dell'episodio pilota, raccontando la storia di un gruppo di donne che hanno condiviso un'esperienza straziante da adolescenti e che, venticinque anni dopo, rivelano la verità riguardo alla loro sopravvivenza. L'emozionante serie drammatica va avanti e indietro nel tempo tra gli eventi accaduti nel 1996, quando le giocatrici di una squadra di calcio femminile sono rimaste bloccate nella regione selvaggia dell'Ontario dopo un incidente aereo, e quelli dei giorni nostri, dove le versioni adulte delle giovani donne stanno ancora cercando di ricomporre le loro vite dopo i traumi subiti.

Yellowjackets: un'immagine della serie

I creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson, ispirandosi alle storie vere della famigerata spedizione Donner del 1800 e del disastro aereo delle Ande del 1972, avevano intenzione di raccontare la storia di un gruppo di ragazze che rimane bloccato nelle terre selvagge canadesi e che si ritrovano costrette a ricorrere al cannibalismo al fine di riuscire a sopravvivere. In vista dell'uscita della seconda stagione dello show, diamo uno sguardo alle carriere televisive e cinematografiche delle protagoniste dello straordinario cast di Yellowjackets, concentrandoci sulle versioni adulte dei protagonisti del survival drama di successo.

Melanie Lynskey (Shauna Shipman)

Yellowjackets: un'immagine di Melanie Lynskey

Nella prima stagione di Yellowjackets, apprendiamo che Shauna, dalla voce pacata e apparentemente innocua, ha un lato molto oscuro, sia da adolescente che da adulta. Sophie Nélisse interpreta la versione adolescenziale di Shauna, mentre Melanie Lynskey incarna il personaggio da adulta. La Lynskey è un'attrice neozelandese principalmente nota al grande pubblico per il ruolo di Rose nella sit-com statunitense Due uomini e mezzo.

L'attrice ha debuttato negli Stati Uniti con il ruolo di Jacqueline de Ghent ne La leggenda di un amore: Cinderella, nel quale recita al fianco di Drew Barrymore e Anjelica Huston. In seguito ha recitato nella miniserie di Stephen King intitolata Rose Red e nello stesso anno ha anche affiancato Katie Holmes in Abandon - Misteriosi omicidi e Reese Witherspoon in Tutta colpa dell'amore.

A partire dal 2003, come accennato in precedenza, Melanie è entrata nel cast della sit-com Due uomini e mezzo nel ruolo della stalker che perseguita il personaggio interpretato da Charlie Sheen. Nel 2009 ha ottenuto un ruolo importante in The Informant! di di Steven Soderbergh, ha poi partecipato alle riprese di Tra le nuvole, al fianco di George Clooney, e a quelle di Mosse vincenti, insieme a Paul Giamatti. Più di recente ha avuto un ruolo in Don't Look Up, la celebre commedia del 2021 scritta e diretta da Adam McKay.

Tawny Cypress (Taissa Turner)

Yellowjackets 2: Tawny Cypress in una scena della seconda stagione

Il personaggio di Taissa ha una personalità complessa caratterizzata da svariati livelli diversi, molti dei quali devono ancora essere completamente esplorati alla fine della prima stagione di Yellowjackets. Da adolescente è interpretata da Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), mentre da adulta, la vediamo sullo schermo grazie ad una straordinaria interpretazione di Tawny Cypress.

L'attrice, che è conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni in Heroes e in House of Cards, nel corso della sua carriera si è dedicata principalmente al mondo della televisione. La star ha recitato in cinque episodi di Rescue Me, in Unforgettable, la serie con Poppy Montgomery, in The Blacklist: Redemption e in cinque episodi Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa. Come accennato in precedenza, non sono molti i suoi titoli cinematografici anche se vale la pena menzionare i suoi ruoli minori in World Trade Center di Oliver Stone e in Brooklyn's Finest, regia di Antoine Fuqua.

Yellowjackets: perché è l'erede di Lost senza esserlo davvero

Christina Ricci (Misty Quigley)

Yellowjackets: un'immagine di scena

Misty è probabilmente uno dei personaggi più imprevedibili dello show, essendo capace di essere estremamente utile o incredibilmente problematica in base alle circostanze. Interpretata da Samantha Hanratty (Shameless) nella versione adolescenziale, chi meglio di Christina Ricci poteva incarnare il personaggio da adulta? Vediamo quali sono i principali titoli che meritano una menzione speciale nella carriera di una stella che non ha bisogno di nessuna presentazione.

Come tutti sappiamo, la Ricci è principalmente nota per aver interpretato Mercoledì Addams nei film La famiglia Addams (1991) e La famiglia Addams 2 (1993), entrambi diretti da Barry Sonnenfeld, rendendo il personaggio iconico e senza tempo. In seguito ha impersonato Kat Harvey in Casper (1995) e Roberta Martin in Amiche per sempre (1995), consolidando la sua immagine di "icona per adolescenti".

Il twist più entusiasmante della carriera di Christina è arrivato di recente, quando nel 2022 l'attrice ha scelto di tornare ad interpretare un personaggio collegato alla famiglia Addams, impersonando Marilyn Thornhill in Mercoledì la nuova serie di Netflix diretta da Tim Burton. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera la Ricci si è aggiudicata svariati riconoscimenti tra cui un National Board of Review, un Satellite Award, oltre a una candidatura ai Golden Globe, ai Screen Actors Guild Award e due al Premio Emmy.

Juliette Lewis (Natalie Scatorccio)

Yellowjackets: Juliette Lewis in una scena

Natalie, interpretata da adolescente dalla talentuosa Sophie Thatcher, è ritratta come una punk-rocker che nasconde le sue insicurezze dietro al suo look da "tipa tosta". Anche in questo caso la scelta in fase di casting è stata semplicemente impeccabile: la prima volta che incontriamo il personaggio in versione adulta ci viene presentata mentre si sta diplomando in un programma di recupero per abuso di sostanze e gestione della rabbia. Chi meglio di Juliette Lewis avrebbe mai potuto calarsi in un ruolo di questo genere?

La straordinaria attrice statunitense ha raggiunto l'apice della sua fama nei primi anni 90, periodo in cui era considerata come una delle più promettenti giovani attrici di Hollywood. Nel 1992 ha ottenuto una candidatura come miglior attrice non protagonista agli Oscar e ai Golden Globe per Cape Fear - Il promontorio della paura, in cui ha recitato al fianco di Robert De Niro, e in seguito ha vinto il premio Pasinetti per la miglior attrice alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Assassini nati, altra iconica pellicola scritta da Quentin Tarantino e diretta da Oliver Stone. Tra gli altri ruoli di Juliette amati dal grande pubblico è doveroso menzionare Buon compleanno, Mr. Grape, Vite dannate, Dal tramonto all'alba e Kalifornia. La Lewis è anche una cantante di successo e nel corso della sua carriera musicale ha militato nei gruppi Juliette and the Licks prima e Juliette and the New Romantiques dal 2009 in poi.