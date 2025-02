Winter Palace, la recensione: un period drama tra le Alpi Svizzere del 1899

La prima serie originale svizzera su Netflix racconta il sogno di un giovane visionario che vuole trasformare un palazzo fatiscente in un albergo a cinque stelle. In streaming.

Ogni volta che un nuovo Paese propone il primo prodotto originale creato insieme a Netflix fa parlare di sé. Soprattutto perché funge da metro di qualità sulla propria capacità produttiva e creativa. Con l'arrivo di Winter Palace possiamo annoverare anche la Svizzera, mettendo in campo un ambizioso period drama che racconta la folle costruzione di un hotel di lusso tra fine '800 ed inizio '900.

Winter Palace: dalle stalle alle stelle

Il visionario protagonista

1899 d'ora in poi non sarà più solo il titolo dell'altra serie dei creatori di Dark per gli abbonati alla piattaforma, ma anche l'anno d'inizio delle (dis)avventure dei protagonisti della serie. André Morel (Cyril Metzger) è un giovane sognatore che dopo aver lavorato in svariati alberghi di lusso decide di aprire una propria struttura tra le Alpi Svizzere, in un luogo tanto fascinoso quanto dimenticato da tutti al fine di valorizzarlo. Proprio sopra al suo paesino d'origine, dove raccoglie possibili lavoratori nonostante le proteste del curato, che non vuole benedire l'operazione.

Uno degli ospiti sopra le righe

Accanto a lui la moglie Rose (Manon Clavel), di buon cuore e grande tenacia, e il migliore amico abile coi lavori manuali Marcus (Axel Granberger). Possibili investitori sono il padre di lei, riluttante a dargli fiducia ma che ha un debito col genitore del ragazzo, e il padre di Isobel (Astrid Roos), sua vecchia fiamma in cerca di marito che dovrebbe andare in sposa ad un rozzo americano (Clive Standen). Non manca lo chef stellato incline all'esaurimento nervoso César Voclain (Vincent Heneine), 'rubato' ad un albergo di alto profilo, e ospiti illustri come Arthur Conan Doyle (portato in scena da Henry Pettigrew), che però vorrebbero rimanere in incognito.

Un progetto impossibile

Una scena dei difficili preparativi

Quella al centro di Winter Palace sembra una completa follia. Per tutti, tranne che per il protagonista, determinato a dimostrare a tutti, in primis alla moglie, quanto valga e quanto possa cambiare la loro vita in meglio. Tanti gli ostacoli e gli intoppi lungo la strada, a partire dall'elettricità da installare così come i telefoni, il poco tempo a disposizione, le richieste assurde della cucina, i debiti accumulati a destra e a manca fino alle difficili condizioni meteo della location.

La coppia al centro della storia

Eppure il giovane imprenditore non si arrende puntando in alto e cercando di far passare una vacanza da sogno ai propri ospiti, e insegnando il più possibile i trucchi di ogni albergo a cinque stelle che si rispetti ai popolani e contadini che decidono di seguirlo in quest'avventura. Praticamente come se Downton Abbey incontrasse The Halcyon, con un pizzico di The Bear. Magari senza il perfetto aplomb inglese e il montaggio serrato della serie con Jeremy Allen White ma i principi del "piano di sopra e quello di sotto" e di dipendenti e clienti (che hanno sempre ragione) sono gli stessi. Si parla di divario sociale, di un mondo in continuo cambiamento per le svolte tecnologiche e non solo, di un progetto per accrescere il turismo anche tra i borghi dimenticati, tutte questioni che guardano all'oggi.

La determinazione di André farà la differenza?

L'aristocrazia che inizierà di lì a qualche anno a mostrare i propri segni di cedimento vuole sentirsi ancora rilevante ed sono proprio i nobili che Morel (ingenuo e spesso incosciente, con conseguenze anche disastrose) vuole intercettare come target dell'hotel. Il ragazzo infatti punta ad un pernottamento extra-lusso per una classe sociale in iniziale decadenza, proprio come il palazzo al centro dello show. Un vero e proprio personaggio insieme alle montagne che lo sovrastano e racchiudono. Paesaggi impervi e mozzafiato che contribuiscono a creare tensione narrativa, così come i rapporti tra i personaggi, sempre pronti ad incrinarsi, mentre sullo sfondo si scrivono i capitoli della Storia.