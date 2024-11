Wicked ha tanti pregi, ma uno dei più grandi è sicuramente quello di avere Jeff Goldblum come interprete del mago di Oz. Dinoccolato ed elegante, con una voce inconfondibile e profonda: "l'uomo dietro la tenda" non è mai stato così affascinante. Anche perché la parte lo richiede: la protagonista Elphaba (Cynthia Erivo) vuole disperatamente incontrarlo per fare in modo che aiuti gli animali del mondo di Oz, ma la guida della Città di Smeraldo non è così rassicurante come il suo sorriso potrebbe far pensare.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in Wicked

In sala, il film di Jon M. Chu è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical, a sua volta ispirato al libro Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire. E in entrambe le versioni, così come nella storia originale ideata da L. Frank Baum, il mago di Oz non è davvero dotato di poteri magici. Per questo è così interessato alle capacità di Elphaba.

L'attore ha abbracciato totalmente il personaggio, tanto è vero che nella nostra intervista ha cantato più volte (ha anche accennato un "arrivederci Roma"). Ecco com'è il suo mago, a metà tra un uomo sentimentale e un agente del caos.

Wicked: intervista a Jeff Goldblum

La canzone del mago di Oz in Wicked è A Sentimental Man: anche Jeff Goldblum è un "uomo sentimentale"?

"Sì, lo sono. Lo sono sempre stato. Sono sempre stato pieno di energia, di ogni tipo. E poi, sì, in questa vita da attore che ho intrapreso ho avuto un ottimo insegnante, Sanford Meisner. Non so se in Italia lo conoscete. Lui mi ha incoraggiato. Forse sarei stato una persona diversa se avessi scelto la medicina come mio padre. O altro. Ma, sai, quando fai questo lavoro di attore, devi attingere a tutto quello che hai nel cuore e tutti i tuoi sentimenti. Devi essere vicino alla vera emozione. Quindi sono felicissimo quando mi si chiede di essere sentimentale".

Emozioni e potenziale

Il mago di Oz in Wicked

E a proposito di emozioni: Madame Morrible (Michelle Yeoh) insegna a Elphaba che, per aumentare i propri poteri, deve guidare le sue emozioni. È esattamente quello che fa un attore? Goldblum: "È interessante la sua educazione di Elphaba. Michelle Yeoh è fantastica. E Cynthia Erivo anche è fantastica. E la sceneggiatura di Gregory Maguire e Dana Fox. E Jon M. Chu: che regista! Fantastico. Ariana Grande, davvero fantastica. Il mio studio della recitazione ha riguardato non necessariamente il controllare, ma onorare, lasciar andare, fare uso e navigare le mie emozioni, il mio pensiero e i miei sentimenti. Quando sai farlo forse c'è effettivamente un aspetto illimitato del tuo potenziale".

L'agente del caos

Molti dei personaggi iconici di Jeff Goldblum hanno a che fare con il caos: il caosologo Ian Malcolm di Jurassic Park, Zeus nella serie Kaos e ora questo mago di Oz. Non è che forse anche l'attore lo è?

Jeff Goldblum e Michelle Yeoh in Wicked

"Io? Un agente del caos?! Beh ero in quella serie su Netflix chiamata Kaos, dove interpretavo Zeus. E quel personaggio era sicuramente un piantagrane. Di tutti i tipi. E anche il mago è un piantagrane di ogni tipo, ma complicato. È simpatico, divertente e carismatico, ma crea dei problemi. E poi Ian Malcolm era un caosologo, non combinava guai, cercava di risolvere i problemi e di indicare la strada e prevedere il futuro con la sua conoscenza del caos. Ma io ora ho un paio di bambini, di sette e nove anni, due maschi. C'è qualcosa che si chiama, non lo chiamerei caos, ma la chiamerei vita vivace, imprevedibile, bellissima, inquietante e sorprendente intorno a me. E questo è ciò che, a proposito di recitazione, è anche quello che comporta. Quindi sì, sono un agente, o un veicolo, per una vita imprevedibile, intensa e interessante, certo".

Il significato di Defyin Gravity

In Defying Gravity Elphaba canta: "Even if I'm flying solo, at least I'm flying free" (anche se volo da sola, almeno volo libera). Cos'è più importante? Volare liberi o non volare da soli?

Una scena di Wicked

L'attore: "È una domanda molto interessante. È una questione personale, dipende da persona a persona. Non è detto che qualcosa sia importante semplicemente perché non si vola da soli. Ora sono sposato con questa persona meravigliosa, Emily, e non mi sembra che mi abbia tarpato le ali. Non sono solo, sono con lei, ma mi sento libero. Che ne dici? Si può avere! A volte si può avere la botte piena e la moglie ubriaca!".