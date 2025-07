Da Shayda a La famiglia Leroy e il Dalai Lama, grandi storie e grandi personaggi per Wanted

Storie che meritano di essere raccontate, personaggi con cui entrare in sintonia o da esplorare. Il cinema è anche questo e Wanted lo mette al centro della sua offerta per la seconda parte del 2025, in un periodo in cui le sale hanno bisogno di grandi storie e il pubblico ha bisogno di essere incuriosito e scosso.

Due donne al centro dell'offerta di luglio

Vera sogna il mare

Il secondo semestre 2025 di Wanted inizia con due figure femminili in difficoltà, seppur per motivi molto diversi tra loro. La protagonista di Shyada è una coraggiosa madre iraniana, costretta insieme alla figlia di sei anni a trovare rifugio in una casa d'accoglienza in Australia per donne che hanno subito violenze domestiche. È una storia che attinge all'esperienza personale della regista Noora Niasari ed è interpretata dalla star del cinema iraniano Zah Amir Ebrahimi, per un film premiato dal pubblico del Sundance e che vanta la produzione di Cate Blanchett.

Il secondo film, Vera sogna il mare, è invece il ritratto intimo di una donna costretta a scontrarsi con le disparità di genere che sono ancora profondamente e drammaticamente radicate nella nostra realtà. La protagonista è Vera, madre e nonna, moglie di un affermato giudice, la cui esistenza viene sconvolta dal suicidio del marito e dall'arrivo di uomini che rivendicano la proprietà della sua casa di famiglia.

Un'estate di anteprime

Se il mese di agosto inizia con l'interessante Caravan, presentato a Cannes e previsto a fine mese a Giffoni, anche le uscite previste per fine estate avranno una distribuzione estiva: sia Sconosciuti per una notte (in sala dal 28 agosto), che QUIR - A Palermo Love Story (uscita evento per l'8, 9 e 10 settembre) e La famiglia Leroy (al cinema dal 25 settembre) inizieranno il cammino nelle arene estive a partire dal 15 giugno. Un modo per far conoscere e creare consapevolezza su titoli che meritano di essere scoperti e approfonditi.

QUIR - A Palermo Love Story

Il particolare La famiglia Leroy è un titolo, diretto da Florent Bernard, che promette sia divertimento che emozione per gli spettatori, per come racconta la storia di Sandrine Leroy, che dopo anni di matrimonio annuncia al marito di volere il divorzio. L'uomo, Christophe, non ci sta perché è ancora innamorato di Sandrine e tenta un ultime disperato tentativo per riconquistarla, organizzando un viaggio di commiato con tutta la famiglia, con l'intento segreto di salvare il proprio matrimonio. Nel cast troviamo Charlotte Gainsbourg e José Garcia.

Tra Dalai Lama e Sarah Bernhardt

Tra ottobre e novembre diventano protagoniste due figure reali, da una parte con Dalai Lama - La saggezza della felicità, dall'altra con La divina di Francia - Sarah Bernhardt. Il primo film è prodotto da Richard Gere, che accompagnerà l'uscita Italiana con attività a supporto del film, il secondo mette in scena un personaggio eccentrico e all'avanguardia, considerata ancora oggi una leggenda del teatro mondiale, che ci viene proposto dai produttori di Belle Époque e Dio esiste e vive a Bruxelles.

I film Wanted in uscita nella seconda metà del 2025