Voglio mangiare il tuo pancreas e gli altri: 5 live-action per rivivere le atmosfere degli anime

In questi giorni è arrivato in sala il live-action di Voglio mangiare il tuo pancreas, una storia che in molti già conoscono in quanto la versione anime era sbarcata nei cinema nostrani agli inizi del 2019, trovando poi adeguato sbocco nel mercato home video e in quello streaming. Ma in realtà è stato proprio il film in carne e ossa a vedere per primo la luce nella patria nipponica, anch'esso adattamento del romanzo web di Yoru Sumino.

Per l'occasione abbiamo quindi deciso di accompagnarvi alla scoperta di altri 5 titoli, anche inediti in Italia, che vivono in entrambe le forme. Perché d'altronde in Giappone è spesso prassi comune passare da un media all'altro, con il potere delle storie pronto a rivivere sempre e comunque con l'intento di appagare il target di riferimento, a volte riuscendovi e altre meno.

Yattaman

La sexy Miss Dronio in Yattaman

Uscito anche nei cinema italiani, questo folle adattamento firmato da Takashi Miike è una vera e propria chicca per i fan di ogni latitudine. Il prolifico regista giapponese di Audition (1999) e Ichi the Killer (2001), non nuovo a portare sul grande schermo iconiche opere animate, si sbizzarrisce a più non posso in questo puro divertissement cartonesco.

Un film giocoso e straripante di idee, che recupera gli iconici personaggi originali - a cominciare dal trio Drombo, villain caricaturali che hanno trovato ideale sbocco nelle gustose scelte di casting (in particolare la conturbante Miss Dronio di Kyôko Fukada) - e anche i mitici robottoni a forma animale, dando vita ad un'opera colorata e pop, con quale sprazzo più "adulto" del previsto nella sessualizzazione di alcune gag. Non manca nemmeno l'indimenticabile colonna sonora dell'anime, ad accompagnare le fasi più action, per quasi due ore di puro intrattenimento a tema.

Assassination Classroom

L'alieno insegnante di Assassination Classroom

Ebbene sì, anche questa popolare saga - nata prima su carta nel manga di Yūsei Matsui e poi trasposta in un anime da 22 episodi - ha ricevuto una versione live-action, anzi ben due, con un dittico di film realizzati tra il 2015 e il 2016.

Come nell'opera alla base, il governo affida a una classe di studenti di scuola media il compito di uccidere un alieno dalla forma tentacolare, che si è trasformato nel loro insegnante, Koro-sensei. Nonostante la missione dalla quale potrebbero dipendere le sorti del mondo, Koro-sensei diventa un educatore straordinario, insegnando ai ragazzi importanti lezioni di vita. Violenza e risate in un mix paradossale, con una messa in scena che guarda parzialmente al di poco precedente As the gods will (2014) - altro live-action targato, guarda caso, nuovamente Miike - che rende pienamente onore alle pagine originarie.

Kiki's Delivery Service

La giovane protagonista di Kiki's Delivery Service

Tutti conoscono lo splendido film d'animazione del 1989 scritto e diretto da Hayao Miyazaki, qui conosciuto con il titolo italiano Kiki - Consegne a domicilio. Non tutti sanno che alla base vi è l'omonimo romanzo di Eiko Kadono, pubblicato nel 1985, al quale si ispira anche questo live-action del 2014, che porta la firma di uno specialista del j-horror come Takashi Shimizu.

Il regista reso famoso dalla saga di Ju-on / The Grudge si cimenta con questa storia fantastica, affidando il ruolo della protagonista alla giovane Fuka Koshiba, sedicenne ai tempi delle riprese. Il film più colorato e solare da parte di Shimizu, tra emozioni e comicità e con discreti effetti speciali, che vedono la protagonista volare a bordo della sua inseparabile scopa. Chissà se lo vedremo prossimamente distribuito anche nelle nostre sale...

Little Sister

Le quattro sorelle protagoniste di Little Sister

A volte anche i maestri del cinema si cimentano con operazioni tratti da manga o anime ed è questo il caso di Hirokazu Kore'eda, che nel 2015 si è seduto dietro la macchina da presa per dirigere il live-action del manga Our Little Sister - Diario di Kamakura di Akimi Yoshida, con tanto di presentazione del film al Festival di Cannes. Un'opera intima e preziosa, con la quale il regista giapponese affronta una difficile situazione familiare, in una sorta di storia che ha parzialmente anticipato la sua recente serie tv Asura (2024).

La vicenda vede per protagoniste le sorelle Kouda, Sachi (29 anni), Yoshino (22) e Chika (19), che dopo la morte del padre, incontrano per la prima volta la loro sorellastra, Suzu Azano, una quattordicenne dall'indole triste e più matura della sua età che vive con la matrigna. Sachi, desiderosa di conoscere meglio la giovane, le propone di trasferirsi a vivere con loro, dando inizio a un legame unico e indissolubile. Uno di quei film che entrano nel cuore e lo avvolgono di emozioni universali, un viaggio alla riscoperta dei legami familiari e delle piccole cose, che affascina e conquista al primo sguardo, anche grazie alle intense prove delle sue protagoniste.

Cutie Honey

La sexy studentessa androide di Cutie Honey

Nel 2004 è Hideaki Anno - sì, proprio il papà di Evangelion - a cimentarsi nell'adattare un'opera cult di un altrettanto famoso collega come Gō Nagai: vede così la luce Cutie Honey, un film forse imperfetto ma senza dubbio imperdibile per quanti conoscano il variopinto personaggio. La studentessa che si scopre androide, in cerca di vendetta dopo la morte del padre-creatore, è al centro di un titolo che offre notevole fanservice, con la protagonista che sfoggia una serie di outfit provocanti.

Per una pellicola all'insegna della leggerezza, con scene d'azione marcatamente sopra le righe e un tono volutamente esagerato, a cominciare dalla recitazione in over-acting della modella Eriko Sato per arrivare agli stacchetti musicali, per un'ora e mezzo di assoluto delirio ad uso e consumo degli appassionati. Con una serie di OAV di "accompagnamento" usciti due mesi dopo a continuarne la storia, dal titolo Re: Cutie Honey.