Marinelli, Borghi, Favino, Leo e tanti altri: ecco il listino 2023 di Vision Distribution

Il listino della primissima parte del 2023 di Vision Distribution ci regalerà una serie di film italiani perfetti per portare in sala gli amanti del cinema dai gusti più disparati. Ad aspettarci Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, il nuovo film di Edoardo Leo e Massimiliamo Bruno I migliori giorni con un cast da urlo, fino all'esordio di Pilar Fogliati con Romantiche e il ritorno di Rocco Papaleo. Ecco il listino del 2023 di Vision Distribution.

Dicembre e gennaio

Le otto montagne: un'immagine del film

Già a partire da dicembre una bella fetta d'Italia attoriale andrà sul grande schermo: Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, premio della giuria al Festival di Cannes 2022, ha come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi nei panni di Pietro e Bruno. Il primo è un ragazzo di città, che passa in montagna le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l'anno. I due si conoscono fin da bambini, e vent'anni dopo Pietro, ormai diventato un uomo, decide di tornare in alta quota per far pace con il suo passato. Nel cast anche Filippo Timi ed Elena Lietti.

Lasciarsi un giorno a Roma: Edoardo Leo in una foto dal set

Il 1° gennaio 2023 inaugura la nuova annata I migliori giorni, progetto a doppia regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che sarà diviso in quattro capitoli interni, anche se finora c'è riserbo sulla trama vera e propria. Quello che invece inizia a trapelare è l'enorme cast che fa parte del progetto: Claudia Gerini, Luca Argentero, Antonella Attili, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Max Tortora, Valentina Lodovini, Paolo Calabresi, Claudia Pandolfi, Ludovica Martino, Ricky Memphis, Massimiliano Bruno, Greta Scarano e Stefano Fresi. A fine gennaio, invece, arriva Grazie ragazzi di Riccardo Milani: di fronte alla mancanza di lavoro Antonio, attore appassionato ma sfortunato, inizia a insegnare in un laboratorio teatrale all'interno di una struttura carceraria. Le titubanze iniziali iniziano a diradarsi e la compagnia di detenuti dimostra un gran talento, tanto da convincere la direttrice del carcere a portare la loro versione di Aspettando Godot di Beckett al di fuori delle mura della prigione... nel cast Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini e Fabrizio Bentivoglio.

Le otto montagne, la recensione: trovare se stessi tra le cime innevate

Febbraio e marzo

Nostalgia: Pierfrancesco Favino in una foto

A febbraio arriva nelle sale italiane L'ultima notte di Amore, il nuovo film di Andrea Di Stefano, regista di Escobar con Benicio Del Toro datato 2014. In quest'occasione mattatore della pellicola è Pierfrancesco Favino nei panni del tenente Franco Amore che, la notte prima del suo ultimo giorno di lavoro come Tenente della polizia, viene chiamato a indagare su una scena del crimine: l'omicidio del suo migliore amico e collega Dino, occorso durante una rapina di diamanti. Nel cast anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. A marzo 2023 arriva il film d'esordio della talentuosa Pilar Fogliati, dal titolo Romantiche, in cui l'attrice interpreterà quattro personaggi diversi, in una sceneggiatura in cui è stata supportata dal mentore Giovanni Veronesi, che l'ha aiutata a portare sullo schermo l'universo di quattro donne completamente diverse.

La cantante Giorgia

Il 30 marzo 2023 torna alla regia Rocco Papaleo con Scordato, una nuova commedia dolceamara che porterà sul grande schermo come attrice protagonista, al suo esordio assoluto, la cantante Giorgia. In un'intervista a Repubblica il regista ha dichiarato che il suo personaggio non sarà una vera e propria cantante, ma potrà "canticchiare": "Cantare è una cosa che il personaggio fa part time, secondaria rispetto alla professione principale che è quella di fisioterapista, molto eccentrica, l'esibizione arriva a svelare un piccolo apologo che ha a che fare col tema del film che è l'armonia, o meglio come far parte di un'armonia". Dal 2010 a oggi, l'artista lucano ha diretto tre film: il fortunato esordio con Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale del 2013 e Onda su Onda del 2016.

Ecco il listino 2023 di Vision Distribution: