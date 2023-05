Le otto montagne, su Prime Video in streaming da oggi

Alessandro Borghi e Luca Marinelli arrivano in streaming su Amazon Prime Video con Le otto montagne, premio della giuria a Cannes 2022, disponibile per tutti gli utenti.

A sei anni di distanza da Non essere cattivo, Luca Marinelli e Alessandro Borghi tornano a recitare insieme ne Le otto montagne, pellicola di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratta dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, arrivato nelle sale italiane lo scorso 22 dicembre con Vision Distribution.

Le otto montagne: una scena del film

Le otto montagne, interpretato anche da Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo è una produzione italiana, francese e belga che, come riporta la sinossi ufficiale, racconta "una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri". Qui trovate la nostra recensione de Le otto montagne, che ha vinto il Premio della Giuria a Cannes 2022. il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (Italia), società del gruppo Fremantle, Pyramideproductions (Francia), Rufus/Menuetto (Belgio) e coprodotto da Vision Distribution. Per quanto riguarda le riprese, hanno già avuto inizio in Valle d'Aosta.

