I Mercenari, Anne Hathaway e Liam Neeson: il variegato listino di Vertice 360

Il listino 2023/2024 di Vertice 360 è davvero interessante: da I mercen4ri - Expendables a Liam Neeson con il thriller In the Land of Saints and Sinners, fino alla commedia You Hurt My Feelings presentata al Sundance e il thriller psicologico Mother's Instinct con Anne Hathaway e Jessica Chastain.

Come si dice, ce n'è per tutti i gusti. Ed è lo stesso Francesco Marchetti, Chief Marketing Advisor di Vertice 360, a spiegarlo sul palco delle giornate professionali di Ciné in un'assolata Riccione. "Il nostro listino è variegato, ci sono tanti generi, e abbiamo dei forti rapporti con diverse case di produzione indipendenti americane: da FilmNation a Rocket Science, fino a Lionsgate e A24". Già perché è stata proprio Vertice 360, lo scorso anno, a portare in Italia l'apprezzato horror Men. Il film di Alex Garland, tra l'altro, è stato il primo ad essere distribuito da Vertice 360, società di produzione e distribuzione spagnola attiva in oltre trenta Paesi.

E il futuro? Il futuro prossimo, come annunciato alle Giornate estive di Cinema di Riccione, promette interessanti visioni. Un listino che colpisce, per generi, titoli, attori e autori, spaziando e allargando lo sguardo verso un pubblico via via sempre più largo. Andando cronologicamente in ordine, il primo titolo del secondo semestre del 2023 è I mercen4ri - Expendables di Scott Waugh, e interpretato da un manipolo di last action heroes: Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Dolph Lundgren. La trama? Tra vecchi eroi e new entry, I Mercenari si ritroveranno a difendere il mondo armati fino ai denti. La data di uscita? 23 settembre.

Vertice 360: un listino per tutti i gusti

L'azione di Vertice 360, però, non finisce con I mercen4ri 4 - Expendables: il 12 ottobre è in arrivo In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz, thriller irlandese con Liam Neeson nel ruolo di un ex killer, braccato da un trio di terroristi che gli hanno giurato vendetta. Nel cast, anche la candidata all'Oscar Kerry Condon.

Black Flies: una scena del film

A proposito di premi, Vertice 360 porta in Italia due dei film in Concorso che abbiamo visto a Cannes 2023: il 30 novembre uscirà Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire con Sean Penn e Tye Sheridan, che racconta la storia di due paramedici in una New York notturna e asfissiante, e poi nell'ultimo quarto di 2023 toccherà a Firebrand, film in costume diretto da Karim Ainouz con Alicia Vikander e Jude Law, nei panni di Caterina Parr ed Enrico VIII. La vicenda si concentra sul ritorno del Re dalla guerra, e su quanto Caterina Parr, dal carattere risoluto, debba affrontare le paranoie di un Sovrano debilitato e rabbioso.

Ma il 2023 di Vertice 360 non si ferma qui: entro fine anno vedremo l'attesa commedia targata A24 e diretta da Nicole Holofcener, ossia You Hurt My Feelings, con Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies, presentato al Sundace, e poi l'horror The Piper di Erlingur Thoroddsen con Charlotte Hope e Julian Sands, e l'action comedy Freelance di Pierre Morel con John Cena ed Alison Brie, che racconta di un ex soldato che accetta un lavoro come responsabile della sicurezza di una giornalista mentre intervista un crudele dittatore.

Da Anne Hathaway a Matilda Luz: il 2024 di Verice 360 è esplosivo

Durante il panel tenuto a Ciné, Vertice 360 è andata oltre, e ha poi illustrato anche cosa ci aspetta nel 2024. A giudicare dai titoli rivelati, ne vedremo delle belle: nel listino troviamo Mother's Instinct di Benoît Delhomme, ovvero un thriller psicologico che ci porta negli anni Sessanta, dove Anne Hathaway e Jessica Chastain sono due amiche che dovranno affrontare una tragedia comune. Cast all star anche per Lee: Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Connor sono diretti da Ellen Kuras nel biopic sulla modella Lee Miller. Alla colonna sonora Alexandre Desplat. Il listino di Vertice 360 si chiude poi con una sorpresa: Red Sonja. Protagonista, Matilda Luz nel ruolo della guerriera a fumetti creata da Roy Thomas e dall'artista Barry Windsor-Smith per la Marvel. A dirigere il live action MJ Bassett, nel cast anche Robert Sheehan, Wallis Day e Michael Bisping.

