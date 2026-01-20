Valentino, gli abiti più iconici dello stilista visti sui red carpet

Da Elizabeth Taylor a Zendaya, da Kate Hudson a Pedro Pascal, un viaggio tra i look più glamour firmati Valentino che hanno segnato il cinema e il tappeto rosso.

Dopo l'addio dato a Giorgio Armani solo pochi mesi fa, la scomparsa di Valentino Garavani chiude un altro capitolo fondamentale della storia della moda e fa cominciare il 2026 decisamente con il piede sbagliato. La sua eredità, però, continua a vivere negli abiti che hanno attraversato oltre mezzo secolo di cinema e red carpet. Sarebbe riduttivo dire che Valentino ha solo vestito le star, le ha invece trasformate in vere e proprie icone costruendo un'estetica riconoscibile fatta di eleganza assoluta e femminilità consapevole.

Dopo il suo ritiro nel 2008, la maison ha saputo rinnovarsi grazie allo sguardo delle nuove generazioni di couturier. Pierpaolo Piccioli, prima insieme a Maria Grazia Chiuri e poi da solo quando lei è passata a Dior, è stato il direttore creativo che più di tutti ha saputo allargare los guardo di Valentino abbracciando una nuova fase del glamour. Indimenticabile, in questo senso, la collezione Pink PP del 2022/2023. Il testimone è passato poi ad Alessandro Michele che arriva a Valentino dopo l'esperienza in Gucci (memorabili i look di Jared Leto).

Rendiamo omaggio, allora, all'ultimo grande imperatore della moda con una carrellata degli abiti più memorabili di Valentino Garavani indossati dalle star di ieri e di oggi.

Elizabeth Taylor balla con Kirk Douglas in Valentino

Per il party di Spartacus, nel 1961, Elizabeth Taylor sceglie Valentino e inaugura una delle storie d'amore più celebri tra moda e cinema. Il vestito è bianco, lungo, essenziale nella linea ma potentissimo nell'impatto visivo: una silhouette dritta, quasi architettonica, che segue il corpo senza costringerlo, con un tessuto fluido che esalta la figura della diva.

Sophia Loren, l'abito per l'Oscar alla carriera

Amica di lunga data di Valentino, Sophia Loren non poteva che affidarsi a lui per uno dei momenti più importanti della sua vita: l'Oscar alla carriera ricevuto nel 1991. L'abito tempestato di lustrini neri e ricamato in modo prezioso abbraccia le curve con raffinata sobrietà rendendo onore alla sua bellezza mediterranea. Valentino conosce il corpo e l'immagine della Loren e costruisce per lei un abito che è insieme un omaggio e una dichiarazione d'amore.

Julia Roberts e l'iconico abito black and white

Julia Roberts e l'abito nero e bianco di Valentino

Quando Julia Roberts sale sul palco degli Oscar 2001 per ritirare la statuetta per Erin Brockovich, indossa un abito Valentino d'archivio che entra immediatamente nella storia. Il velluto nero, rifinito con profili bianchi e un elegante scollo halter, crea un contrasto grafico fortissimo e memorabile. La scelta di un abito proveniente da una collezione precedente, poi, anticipa il valore del vintage couture sul red carpet, oggi all'ordine del giorno.

Valentino anche per Cate Blanchett, ma in giallo

Anche Cate Blanchett per ritirare l'Oscar come attrice non protagonista per The Aviator nel 2005 sceglie un Valentino dal colore inusuale per lo stilista: il giallo. L'abito, un monospalla in chiffon leggerissimo che la rende eterea e fluttuante, rompe con la tradizione dei colori "sicuri" da red carpet e trasforma l'attrice in un punto di luce dal quale è difficile distogliere lo sguardo.

Jessica Lange in verde menta

Facciamo un passo indietro al 1983 ma rimaniamo in ambito Academy. Jessica Lange viene premiata per Tootsie e sul palco sfoggia un abito verde menta a maniche lunghe, completamente ricamato di paillettes, che la illumina con estrema eleganza. La silhouette è morbida, lontana dagli eccessi tipici degli anni Ottanta, e dimostra come Valentino sappia interpretare le tendenze senza esserne schiavo.

Sharon Stone in Valentino a Cannes 1995

Negli anni Novanta non ce n'era per nessuno: Sharon Stone era la più bella. E lo ha dimostrato a Cannes nel '95 indossando un abito color oro firmato Valentino, ricoperto di perline che cattura lo sguardo. Il vestito aderisce al corpo come una seconda pelle, con un gioco di riflessi che lo rende quasi un gioiello in movimento. Molto sensuale ma anche molto chic.

Anne Hathaway, una delle più affezionate allo stilista

Anne Hathaway in Valentino agli Oscar 2011

L'attrice de Il diavolo veste Prada in realtà...veste Valentino (che compare in un cameo anche nel film). Anne Hathaway è una delle più affezionate allo stilista.

Indimenticabile l'abito rosso indossato agli Oscar del 2011, un vintage couture con drappeggio laterale, ma anche quello nero visto al Met Gala 2013: scintillante e giocato sulle trasparenze, perfetto per il tema "Punk: Chaos to Couture".

Zendaya agli Oscar 2022

Zendaya rompe le regole del dress code da tappeto rosso con una camicia bianca cut out abbinata a una gonna di paillettes. Il risultato è fresco, moderno, potentissimo e perfetto per la figura androgina dell'attrice. Valentino parla così alle nuove generazioni, mescolando codici maschili e femminili e dimostrando che la couture può essere contemporanea senza perdere magia.

Valentino al maschile: Colman Domingo

Anche gli uomini amano gli abiti di Valentino e lo smoking rosso e nero indossato da Colman Domingo agli Oscar 2025 è glamour all'ennesima potenza. La giacca doppiopetto, intensa nel colore e impeccabile nel taglio, reinterpreta il codice classico del tuxedo in chiave espressiva e personale. Con Alessandro Michele, la maison porta il rosso anche nel guardaroba maschile (e meno male).

Pedro Pascal in shorts al Met Gala

Secondo e ultimo maschietto della lista, ma da togliere il fiato. Il look scelto da Pedro Pascal per il Met Gala 2023 ha rotto tutti gli stereotipi e fatto centro in ogni modo possibile. Merito del suo carisma ma soprattutto degli shorts neri abbinati a un lungo cappotto rosso Valentino. Insuperabile.

Frances McDormand incantevole agli Oscar 2017

Frances McDormand agli Oscar 2017

Torniamo alle donne con una Frances McDormand semplicemente perfetta in nero e oro. L'abito scelto per gli Oscar 2018 rifiuta ogni idea di glamour convenzionale: la linea è rigorosa, il tessuto prezioso, il risultato potente. Valentino accompagna l'attrice in una dichiarazione di stile coerente con la sua identità artistica.

Rosso Valentino per Kate Hudson

Svolazzante e leggera come una piuma in rosso Valentino by Pierpaolo Piccioli, Kate Hudson alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021 ci regala uno dei look più belli di sempre. L'abito è un sogno fatto di trasparenze e tulle che ci incanta.

Ariana DeBose e lo spezzato super chic

Ariana DeBose in Valentino agli Oscar

Per ritirare l'Oscar per West Side Story nel 2022 Ariana DeBose sceglie un abito indimenticabile: micro top e pantalone largo dal taglio maschile accompagnati da una maxi mantella. Il tutto nel colore simbolo della maison: il rosso.

Florence Pugh a Venezia 2022

Florence Pugh

L'anno è lo stesso ma ci spostiamo a Venezia, dove Florence Pugh sceglie di esprimere tutta se stessa con un abito Valentino che afferma una nuova idea di sensualità. Audace, consapevole, lontano da ogni cliché, il look vaporoso e glitterato racconta una couture che dialoga ancora una volta con successo con le nuove generazioni.