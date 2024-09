Moon Crash - Impatto imminente, la recensione: un disastroso disaster-movie

La Terra è ormai a corto di risorse naturali e così le aziende aerospaziali hanno deciso di avviare l'estrazione mineraria sulla Luna, ormai fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Pur di intensificare la produzione, la Taurus Mining Corporation decide di aumentare le perforazioni laser ma questo finisce per provocare un immenso danno al satellite, al punto che un enorme pezzo si infrange e comincia a dirigersi inesorabilmente verso la superficie terrestre.

Moon Crash: la terra è in pericolo

In Moon Crash - Impatto imminente, l'umanità ha soltanto dodici ore di tempo per evitare la catastrofe. Steve Sawier, amministratore delegato della dell'omonimo compagnia aerospaziale, si sente direttamente responsabile in quanto suo fratello e gli altri astronauti si trovano a bordo della navetta spaziale che sosta nei pressi della Luna e sono i primi ad essere in pericolo. Insieme all'ex-moglie Amanda cercherà di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi, mentre l'esercito pensa già di usare le armi nucleari nella speranza di fermare quel "meteorite" in caduta libera.

Moon Crash: di luna in luna

Il periodo di uscita e il titolo rimandante al coevo Moonfall (2022) non sono certo casuali, in quanto ci troviamo di fronte ad un mockbuster targato Asylum del più famoso blockbuster diretto da Roland Emmerich. Ma se già l'originale era tutto fuorché un film perfetto, questa versione low-budget pensata per il piccolo schermo ne è, come d'altronde era previsto, la (in)volontaria parodia. Una pratica consolidata dalla casa di distribuzione americana, con ormai un ampio stuolo di fedelissimi spettatori che non aspetta altro di assistere all'ennesima fiera del trash, in cerca di quelle situazioni grossolane che naturalmente fanno capolino nel corso dell'ora e mezza, scarsa, di visione. Certo Moon Crash parte da bassissime aspettative, ma anche rispetto ad altre produzioni omologhe della medesima compagnia risulta più sottotono del solito.

Una corsa contro il tempo

Un inizio veloce con un background appena accennato e poi eccoci subito all'evento clou che innesta le dinamiche da disaster-movie d'ordinanza, con ancora una volta la stupidità umana quale causa di un'ipotetica e prematura fine del mondo. Naturalmente due dei personaggi principali sono strettamente legati tra loro da vincoli di sangue, con anche un'ex moglie pronta a risultare determinante negli eventi sempre più improbabili e concitati. La storia si gioca su due distinte ambientazioni: una è quella del deserto dove uno dei fratelli sta cercando il mezzo per evitare quell'impatto che potrebbe provocare centinaia di migliaia di morti, l'altra quella navicella spaziale dove l'altro consanguineo si trova insieme al suo equipaggio, tra l'ossigeno che sta finendo e disperati tentativi di agire dallo spazio, per dare una mano e contribuire alla distruzione della minaccia.

Nomi e fatti

Naturalmente la sceneggiatura si appoggia a un immaginario prestabilito, con tanto di esercito che è pronto a fare le scelte più sbagliate possibili in nome di quell'ottica belligerante che si rivolge anche contro l'universo stesso, mentre le interazioni fra i vari personaggi sono ridotte al minimo storico, inverosimili nella stessa gestione drammatica che nella parte finale vorrebbe prendere il sopravvento, salvo cadere schiava degli evidenti limiti narrativi. La sceneggiatura è curata Lauren Pritchard e Joe Roche, che avevano già collaborato alla stesura degli script di Planet Dune (2021) e Robot Apocalypse (2021), mentre alla regia troviamo Noah Luke, che avrebbe successivamente firmato altri titoli "a tono" come Thor: God of Thunder (2022) e Battle for Pandora (2022). Curriculum non certo eccellenti che vanno di pari passo con un budget ovviamente irrisorio, che costringe spesso la macchina da presa a movimenti ballerini per simulare terremoti o situazioni di pericolo e presenta effetti speciali nello spazio di qualità imbarazzante: vedere per credere.