Dario Argento: "Niente italiani a Cannes o agli Oscar? Abituatevi, siamo in crisi"

Il regista ha commentato l'assenza dei nostri film al festival francese, sottolineando che stiamo affrontando un periodo difficile nel settore.

Nella sezione in concorso del 79esimo Festival di Cannes non c'è alcun film italiano e Dario Argento, arrivato sulla Croisette per presentare il remake di Metti, una sera a cena, ha condiviso la sua opinione riguardante quanto accaduto.

Il regista, che aveva scritto nel 1969 il lungometraggio insieme a Giuseppe Patroni Griffi, non ha esitato a parlare apertamente della situazione sostenendo che si tratti di una fase di profonda crisi del nostro cinema.

L'opinione di Argento sulla crisi

Dario Argento, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha spiegato: "Stiamo passando il momento più difficile della nostra storia. C'è una crisi di ispirazione, di idee, di finanziamenti. Siamo nel totale caos: persone cacciate, altre assunte senza competenze. È un periodo molto strano e molto bizzarro".

Dario Argento non pensa ci sia una soluzione rapida alla crisi

Il maestro del cinema horror ha quindi aggiunto: "Per qualche anno abituatevi a non vedere film italiani né a Cannes né agli Oscar. Il periodo meraviglioso è terminato. Ma credo che verrà ripreso: nei giovani c'è un grande spirito".

Argento non pensa ci sia un modo facile per uscire da questa situazione negativa, proponendo quindi: "Non c'è una formuletta per uscire dalla crisi. Potremmo imitare un po' il cinema francese, spagnolo, americano e orientale. Imitando, imitando, alla fine si potrà creare qualcosa di nuovo".

Il prossimo progetto di Argento

Il regista italiano, che l'estate scorsa ha affrontato dei problemi di salute, ha inoltre svelato qualche dettaglio dei suoi impegni futuri: "Il mio prossimo film sarà con Isabelle Huppert. Sarò felice di lavorare con la più grande attrice francese, la quale mi renderà veramente orgoglioso di fare cinema. Lei è meravigliosa e mi farà fare un buon film".

Argento ha quindi anticipato: "Si tratterà di un film ispirato a un precedente film messicano degli Anni '40, epoca in cui quel cinema era molto influenzato dal Surrealismo - non a caso in Messico lavorava Luis Buñuel. Quindi, questo film sarà molto ispirato al Surrealismo".