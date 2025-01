Gli anime più attesi del 2025: uno tsunami di titoli!

Povero, ingenuo redattore, che pensava di essere arrivato alla fine delle sue fatiche con una carrellata, ahimè necessariamente rapida e incompleta, delle serie anime più interessanti del 2024. Ma è bastata una rapida occhiata alla programmazione prevista per il 2025 a travolgere ogni speranza di serenità e tranquillità.

Ancora una volta la produzione di anime si dimostra un'industria in crescita, nonostante i numerosi problemi che la affliggono (come l'acclamata scarsità di personale, costretto a sobbarcarsi eccessive quantità di lavoro, spesso in pessime condizioni), capace di portare alla ribalta internazionale una quantità di titoli che non ha paragoni con il resto del mondo.

Per un'analisi completa di quello che aspetta l'anime-fan nei prossimi mesi occorrerebbe un'enciclopedia, per cui ci limiteremo a una prima, piccola frazione, per quanto il più rappresentativa possibile, dei titoli che a nostro avviso dovreste tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Solo Leveling e le nuove stagioni

Un'immagine di Solo Leveling: Awakening

Iniziamo subito con un rapidissimo elenco dei ritorni dei titoli più famosi e attesi dai fan, a partire dalla seconda stagione di Solo Leveling, tratto da uno dei manhwa di maggior successo e che torna in streaming su Crunchyroll dopo un passaggio nelle sale cinematografiche.

Una scena di Dr. Stone

A questo aggiungiamo, in ordine più o meno sparso: l'ultima stagione di Dr. Stone, Science Future, che svelerà il destino finale dei sopravvissuti alla pietrificazione di massa dell'umanità, la seconda parte de Il monologo della speziale, oltre all'atteso ritorno della brigata di pompieri dotati di poteri sovrumani di Fire Force, per poi passare al nuovo arco dei super-esagerati wrestler di Kinnikuman, e alla dolce commedia romantica Blue Box, questi ultimi entrambi su Netflix.

A questi poi aggiungiamo la terza, sospiratissima stagione di One Punch Man, prevista tra pochi (infiniti) mesi, la seconda stagione dell'atipico fantasy Ishura, che troverete su Disney+, e il capitolo finale di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba, sotto forma di tre (?) film per il grande schermo. Ma, oltre a questi, ci sono una miriade di altri titoli che continueranno nel corso dell'anno...

The rose of Versailles: il ritorno di Lady Oscar

The rose of Versailles: Lady Oscar e Maria Antonietta

Se esiste un manga che è stato capace di trascendere i confini e rendere la sua autrice un'icona internazionale, con tanto di riconoscimenti di prestigio come la Legion d'onore francese, è Versailess no bara, della sensei Riyoko Ikeda. O, come è conosciuto in Italia grazie alla serie anime di culto, Lady Oscar.

C'è quindi grandissima attesa, e qualche trepidazione, per il nuovo progetto animato dedicato alla vita di Oscar François de Jarjayes, giovane e bella nobile costretta dal padre a indossare abiti maschili, durante gli anni che precedono la Rivoluzione Francese. Character design molto diverso da quello della serie del 1979 e molto più vicino al manga originale, produzione della Toho, questo nuovo film sarà capace di appassionare anche le nuove generazioni di spettatori?

Sakamoto Days

Sakamoto Days: i protagonisti

Il più letale killer del mondo si è ritirato! Ora è il bonario gestore di un konbini, i piccoli e fornitissimi supermercati giapponesi aperti 24-7, si è sposato e ha una deliziosa bambina... oltre a qualche chiletto di troppo.

Ma ovviamente questo scenario idilliaco non è destinato a durare, e presto Taro Sakamoto sarà costretto a tornare a battersi per difendere sé stesso e la sua nuova vita.

Tratto dal manga di successo di Shueisha creato da Yuto Suzuki, Sakamoto Days sta per fare l'esordio come serie animata su Netflix forte della produzione della veterana TMS e di una storia che mescola efficacemente azione e umorismo.

Aquarion: Myth of Emotions

Aquarion MOE: i tre nuovi piloti

Durante i fasti dell'Anime Night di MTV la serie robotico-mitologica Sousei no Aquariondivenne uno degli appuntamenti fissi degli appassionati. Il particolarissimo mix di fantascienza robotica, mitologia, misticismo e umorismo, con tanto di iconico "agganciamento orgasmico" dei piloti, hanno fatto scuola e confermato ancora una volta il grandioso talento di Shoji Kawamori, ospite d'onore di Lucca Comics & Games 2024. Il nuovissimo Aquarion - Myth of Emotions (o MOE, che è un termine giapponese che indica la reazione alla vista di un personaggio estremamente dolce e carino) vede Kawamori solo alla supervisione generale, ma promette, fin dal trailer, un approccio decisamente sorprendente al mito di Aquarion.

Shoji Kawamori, da Macross ad Aquarion: "Per creare il design di un robot, salite su un albero!"

Tasokare Hotel

Tasokare Hotel: la locandina

Un misterioso albergo sospeso nel tempo, punto di transito tra il nostro mondo e... quello che c'è oltre. Una ragazza in cerca delle sue memorie perdute del suo destino. Questi sono gli ingredienti principali di Tasokare Hotel, tratto da un videogame per smartphone di Benoma Ray e SEEC, ora trasposto in anime con la regia dell'esordiente Kosuke Kuremizu e prodotto da PRA. Anche se c'è qualche dubbio sulla qualità tecnica generale, le premesse per una storia intrigante e dalle atmosfere ambigue ci sono tutte.

Medalist

Medalist: i due protagonisti

Se dovessimo scommettere sulla coppia anime migliore del 2025, noi punteremmo su Tsukasa e Inori: lui costretto a rimettersi in gioco dopo un incidente, lei determinata a farsi notare nonostante tutto. Sono i protagonisti di Medalist, avvincente manga Kodansha sul pattinaggio sul ghiaccio creato da Tsurumaikada, ora in procinto di diventare un anime con la regia affidata al veterano Yasutaka Yamamoto e la sceneggiatura di un altro mostro sacro dell'industria anime, Jukki Hanada.

Medalist, in streaming su Disney+, si preannuncia come una delle migliori sorprese della stagione.

Ubel Blatt

Ubel Blatt: il protagonista Koinzell

La leggenda dice che quando la spada nera viene sguainata, i nemici vengono ridotti a pezzi! Questa è la fama che accompagna Koinzell, un giovane guerriero, possessore della lama oscura, braccato da un quartetto di micidiali guerrieri conosciuti come Le Lance Traditrici. Tratto da un longevo manga di Eteroji Shiono, Ubel Blatt è un action fantasy dal tono dark e fortemente incentrato sull'azione e i combattimenti. La produzione è affidata allo studio Satelight, e siamo in attesa di scoprire se riuscirà a ritagliarsi un posto d'onore nel genere più trendy del momento.

Baban Baban Ban Vampire

Baban Baban Ban Vampire: il cast dei personaggi

Ok, il titolo sembra uno scioglilingua, ma stiamo parlando di uno dei titoli BL (Boys' Love, ovvero storie d'amore tra uomini) più amati e apprezzati dai e dalle fan del genere. La storia? Un affascinante impiegato di un bagno pubblico giapponese, Ranmaru, veglia incessantemente su Rihito, il figlio del proprietario dello stabilimento, perché il ragazzo non... ceda alle tentazioni. Questo perché Ranmaru è un vampiro di quasi 500 anni, e ha deciso che Rihito dovrà diventare la sua preda no nappena questi avrà raggiunto, ancora vergine, la maggiore età. Umorismo assurdo, tantissime situazioni folli e un disegno sorprendentemente raffinato sono gli ingredienti di questa particolarissima commedia.

Zenshu.

Zenshu.: la protagonista

C'è tanta attesa su questo misterioso progetto originale del famoso studio MAPPA. Sappiamo solo che la storia ruota attorno a Natsuko Hirose, animatrice e regista alle prese con un nuovo titolo, una commedia romantica sul primo amore, dopo il clamoroso successo della sua opera precedente. Sappiamo anche che, a causa della sua inesperienza nel... settore, diciamo, Natsuko non riesce proprio a far decollare la sua nuova opera. Cosa c'entra questo con le frenetiche sequenze action e fantasy che abbiamo visto nei trailer della serie? Lo scopriremo a breve su Crunchyrol.

Kowloon Generic Romance

Kowloon Generic Romance: Kujirai e Kudo

Per chiudere, almeno per il momento, questa lista di consigli di serie anime da tenere d'occhio nei prossimi mesi (ma non illudetevi: abbiamo appena scalfito la superficie...) scegliamo un'altra serie che oscilla tra romance e drama, con un'altra coppia di splendidi personaggi: Kujirai e Kudo lavorano come agenti immobiliari a Kowloon, una sorta di "città proibita" dentro Hong Kong. Ma il loro lavoro è solo all'apparenza semplice, e il legame tra i due è molto più complesso e profondo di quanto non sembri. Tratto anche questo da un bellissimo manga, oltra alla trasposizione anime della Arva Animation, Kowloon Generic Romance vedrà nel 2025 anche una versione Live Action.