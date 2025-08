Thunderbolts*: vi sveliamo perchè in 4K UHD il cinecomic dell'MCU è ancora più travolgente

È finalmente uscito in homevideo Thunderbolts, e come sempre per i film del Marvel Cinematic Universe il prodotto è subito destinato a conquistare la vetta delle classifiche di vendita, nonostante il botteghino deludente sia andato in direzione opposta alle recensioni positive. Oltre a essere il trentaseiesimo film dell'MCU, il cinecomic diretto da Jake Schreier è soprattutto l'ultimo della cosiddetta "Fase Cinque", e dalla sua vanta un ritrovato equilibrio fra ironia e azione che ultimamente era un po' mancato, agevolato anche dalla prova di un cast convincente, a partire da Florence Pugh e David Harbour.

Sentry/Void in una scena di Thunderbolts*

Non trascurabile la capacità di saper portare avanti una storia autonoma, che però allo stesso tempo non perde mai collegamento al racconto principale dell'MCU. Thunderbolts è uscito con varie edizioni distribuite da Eagle Pictures. Noi abbiamo potuto apprezzare quella tecnicamente più prestigiosa, l'edizione 4K UHD a due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray) che fra l'altro è disponibile anche nella confezione steelbook.

Il video 4K è una gioia per gli occhi con dettaglio e croma al top

L'edizione 4K UHD di Thunderbolts*

Girato con Arri Alexas, come era lecito attendersi il video 4K di Thunderbolts è meraviglioso perché riesce a offrire una fluidità e un'integrazione pressoché perfetta tra live e CGI, ed esalta anche le qualità artistiche del film. In qualsiasi frangente, il livello di dettaglio resta elevatissimo, che siano primi piani, tute gommose, effetti speciali o ambientazioni di ogni tipo, anche complicatissime con atmosfere dense o fumose. Anche nei frangenti più ostici da riprodurre, i particolari risaltano in maniera incisiva in un quadro che si mantiene sempre graniticamente compatto. Notevole anche la costante sensazione di profondità.

Il team protagonista di Thunderbolts* con Florence Pugh in primo piano

Ma l'ulteriore gioia per gli occhi è regalata dall'intensità cromatica, con una palette ricchissima esaltata dalla marcia in più fornita da HDR e Dolby Vision. Questi ultimi fattori danno un tocco brillante a tutto il quadro, che siano tonalità più scure o più vivaci a seconda dei momento, oltre a contribuire al dettaglio delle ombre in diverse scene più buie. Una combinazione di colori sempre accesa, che riesce a essere gradevole e vivace perfino nelle scene che hanno un aspetto quasi monocromatico, con un'enfasi sulla scala di grigi.

Audio italiano ottimo e coinvolgente, ma l'Atmos inglese "spacca"

Anche nel caso di Thunderbolts, come per tutti i film Marvel, troviamo una traccia audio italiana in Dolby Digital Plus 7.1 e quella inglese in Dolby Atmos. Per quanto l'ascolto italiano sia avvincente e caratterizzato da un'ottima spazialità, un curato microdettaglio e da una buona dinamica, oltre che da un solido appoggio del sub, è inevitabile che l'Atmos in originale abbia una marcia in più.

Sebastian Stan in una scena di Thunderbolts*

Soprattutto in alcune scene spettacolari d'azione dove il fatto di poter sfruttare anche la verticalità assicura un ascolto ancora più immersivo, come ad esempio nel vento di sottofondo all'inizio della narrazione di Yelena che si alza sopra la testa, la prima "eruzione" di Bob tra le nuvole, e più tardi quando Void si libra a mezz'aria. In entrambe le tracce comunque gli effetti ambientali e la colonna sonora abbracciano anch'essi lo spettatore, mentre i dialoghi sono chiari e dal timbro deciso.

Gli extra: commento audio e mezz'ora di contributi interessanti

Non travolgenti gli extra, con poco più di mezz'ora di contributi, ma a dire la verità molto interessanti riguardo ai dietro le quinte delle riprese. Se sul disco 4K troviamo solamente il commento audio del regista Jake Schreier, sul disco blu-ray, oltre allo stesso commento, troviamo gli altri contenuti speciali. A partire da In giro per il mondo e di nuovo a casa (9'), una featurette da non perdere.

Florence Pugh sul grattacielo di Kuala Lumpur

Il contributo infatti è davvero molto suggestivo e interessante e riguarda le riprese effettuate sul secondo grattacielo più alto del mondo in Malesia per la scena iniziale a Kuala Lumpur, che rivela sorprendentemente come Florence Pugh era davvero là in cima e si è effettivamente lanciata, anche se trattenuta da dei cavi. A seguire La formazione di un team indimenticabile (7' e mezzo) con filmati dietro le quinte e la presentazione della "nuova" squadra. Troviamo poi Tutto su Bob, Sentry e il Vuoto (10' e mezzo) che ovviamente approfondisce le caratteristiche dei personaggi interpretati da Lewis Pullman. Si chiude con Sequenza di gag (3') e Scene eliminate (1').