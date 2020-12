The Wilds, Sophia Ali: "È stato un piacere lavorare con un gruppo di sole donne"

The Wilds: il cast in una scena

Un incidente aereo, un gruppo di persone su un'isola apparentemente deserta. Non è Lost, ma The Wilds, la nuova serie disponibile su Amazon Prime Video a base di intrighi, che si svelano pian piano nel corso della stagione, e sopravvivenza. C'è un senso di minaccia che avvolge le ragazze protagoniste, che devono riuscire a far gruppo nonostante le differenze per superare la difficile prova che aspetta loro. Ne abbiamo parlato con alcune di loro, con Shannon Berry e Sophia Ali, interpreti di Dot e Fatin, oltre che con Erana James e Jenna Clause, che invece portano su schermo Toni e Martha.

Una varietà di personaggi

Essere trasportate nel contesto difficile dell'isola non ha reso semplice il processo di immedesimazione e una prima curiosità ha riguardato l'identificazione con i propri personaggi in The Wilds: cosa ha colpito le attrici dei rispettivi ruoli? "Martha è un'amante degli animali, introversa, che ama le persone che la circondano" ha spiegato Jenna Clause, individuando in questo aspetto quello che ha in comune con lei. "Tenacia e passione" sono invece le caratteristiche di Toni che Erana James ha trovato affini a se stessa, "il battersi per ciò che ritiene giusto".

Sophia Ali si è invece soffermata sull'ampia rappresentazione di personalità diverse presenti nella serie: "Chiunque può immedesimarsi in una di queste ragazze" ha dichiarato l'interprete di Fatin, "perché possono essere state al loro posto o aver conosciuto qualcuno come loro. Infatti non c'è molto che mi lega a lei, ma posso capirla." Shannon Berry ha invece qualcosa in comune con la sua Dot: "come lei, sono una che aggiusta le cose. A volte mi ossessiona voler sistemare ogni situazione."

La forza del gruppo

Mettere insieme questo gruppo di personaggi non è stato, però, difficile. "Siamo state molto fortunate in termini di casting" ci dice Sophia Alison, "siamo tutte diverse, ma condividiamo idee e ideali." Per questo lavorare insieme non è stato difficile ed è stato naturale costruire le dinamiche che si vengono a creare sull'isola tra le ragazze. Merito degli script, a detta di Shannon Berry, di cui tutte si sono innamorate sin da subito, ma sicuramente avrà influito anche il tempo passato insieme prima delle riprese, a cui accenna Erana James: "Amy Harris e Sarah Streicher, le due showrunner, hanno organizzato un karaoke e altri eventi per farci conoscere, quindi eravamo già unite quando siamo arrivate sul set."

Divertirsi ed essere se stesse, come ci dice Jenna Clause, ma anche la gioia di far parte di una storia al femminile di questo tipo. "È stato un sogno farne parte" sottolinea Sophia Ali, spiegando come ci sia un maggior coinvolgimento di figure maschili nel mondo dell'intrattenimento, e non solo, ed è stato bello poter far parte di un progetto che vedeva tante donne coinvolte anche dietro la macchina da presa. "È stato bello cogliere l'occasione di lavorare con un gruppo di sole donne." Sensazioni positive assolutamente confermate non appena arrivate sul set e condivise da Shannon Berry che aggiunge: "Non appena avuto lo script ho capito che se non avessi avuto questo ruolo me ne sarei pentita per tutta la vita."

