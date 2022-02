The Wilds 2: la data di uscita della serie young adult di Amazon

Prime Video ha svelato la data di uscita della seconda stagione della serie teen Amazon The Wilds, tornano le giovani naufraghe in lotta per la sopravvivenza su un'isola misteriosa.

Prime Video ha annunciato la data di uscita della seconda stagione dell'elettrizzante serie young-adult The Wilds, che sarà disponibile dal 6 maggio in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. Sfide sempre più rischiose che le ragazze intrappolate su un'isola misteriosa dovranno affrontare insieme ai naufraghi che prenderanno parte al pigiama party distopico di questa seconda stagione.

The Wilds: una foto di scena

La seconda stagione di The Wilds prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di adolescenti bloccate su un'isola deserta, dove non sono finite per caso - sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c'è un nuovo gruppo di soggetti, un'isola di soli ragazzi adolescenti, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del "burattinaio" di questo esperimento.

Sarah Streicher è creatrice ed executive producer di The Wilds al fianco della showrunner Amy Harris, della compianta Jamie Tarses di FanFare, e di Dylan Clark e Brian Williams per Dylan Clark Productions. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.