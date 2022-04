The Wilds 2: il trailer della serie young adult di Prime Video

Difficoltà, drammi e sorprese terrificanti nel trailer della seconda stagione di The Wilds, in arrivo su Prime Video il 6 maggio.

Il trailer della seconda stagione di The Wilds inizia a far luce su ciò che le adolescenti sopravvissute nella serie young adult di Prime Video hanno combinato sulla loro isola deserta.

La seconda stagione di The Wilds approderà su Prime Video con tutti gli otto episodi venerdì 6 maggio. Nei nuovi episodi scopriremo che la sopravvivenza è in bilico per il gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un'isola deserta, dopo la scoperta esplosiva che quello che sta loro accadendo è un elaborato esperimento sociale.

In preparazione al ritorno dello show trovate la nostra recensione della prima stagione di The Wilds. Sarah Streicher è creatrice ed executive producer di The Wilds al fianco della showrunner Amy Harris, della compianta Jamie Tarses di FanFare, e di Dylan Clark e Brian Williams per Dylan Clark Productions. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.