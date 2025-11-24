The Running Man: Edgar Wright rivela la scena più “fuori controllo” con Glen Powell e Colman Domingo

Il regista ha raccontato una sequenza del remake che ritiene sia memorabile e che coinvolge le due star del film basato sul libro di Stephen King.

Edgar Wright ha indicato una sequenza in particolare di The Running Man, la nuova versione cinematografica del romanzo L'uomo in fuga di Stephen King, pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman.

Intervistato da People alla première newyorchese del film, Edgar Wright ha spiegato perché una scena tra i personaggi di Glen Powell e Colman Domingo si è distinta dalle altre durante la lavorazione.

La scena memorabile di The Running Man secondo Edgar Wright

"Le scene del game show sono state tra le più divertenti da girare perché sembravano un po' fuori controllo, nel modo in cui Colman teneva in pugno la folla" ha dichiarato Wright.

Colman Domingo in una scena di The Running Man

Il regista si riferisce alla scena in cui il personaggio di Domingo, il conduttore di un mortale reality show, incita il pubblico assetato di sangue a odiare con tutta la loro forza i concorrenti in gara.

"Gli stanno tutti urlando insulti, mentre Glen, ammanettato, viene presentato al pubblico prima di essere liberato per partecipare al gioco mortale. Sembrava in qualche modo fuori controllo, nel miglior modo possibile".

L'elogio di Edgar Wright a Colman Domingo e la trama di The Running Man

Remake del lungometraggio del 1987, che in Italia uscì con il titolo L'implacabile, e Arnold Schwarzenegger protagonista, The Running Man è ambientato in un futuro distopico nel quale domina una società autoritaria e controllata dai media.

Il famoso show The Running Man mette in gioco dei runner che si ritrovano a dover sopravvivere 30 giorni mentre vengono cacciati da killer professionisti e dal pubblico. Protagonista del film è Ben Richards, interpretato da Glen Powell, un operaio che accetta di partecipare a questo gioco al massacro come ultima spiaggia per tentare di salvare sua figlia malata.

Oltre all'ottima performance di Glen Powell, Edgar Wright è rimasto stupito dalla prova di Colman Domingo: "È stato incredibile, cioè, era l'intrattenitore del pubblico" spiega Wright "In tutte le sue scene era davanti alle comparse e riusciva completamente a caricarle. Le aveva nel palmo della mano già alla fine del primo giorno".