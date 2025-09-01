The Runarounds, la recensione: raccontare (alla grande) l’adolescenza a tempo di rock

Wilmington, North Carolina finora nell'immaginario collettivo ha significato solamente due cose: Dawson's Creek oppure One Tree Hill a seconda della generazione di teen drama con cui si è cresciuti. D'ora in avanti preparatevi ad associarla ad un nuovo gruppo di ragazzi e nuovo sogno nel cassetto: stiamo parlando di The Runarounds il titolo della nuova serie Original Prime Video e anche il nome dell'aspirante rock band al centro della storia.

Tutto nasce tra i corridoi scolastici

Forse il servizio streaming ha fortuna con i racconti musicali perché, dopo Daisy Jones & The Six un altro racconto semi-documentaristico sulla formazione di un gruppo che cambia per sempre la vita dei suoi membri ha fatto di nuovo centro.

The Runarounds: un'estate che cambia tutto

La formazione originaria

A Prime Video devono piacere proprio le serie ambientate durante l'estate, perché ha proposto L'estate nei tuoi occhi, Cruel Summer, L'estate dei segreti perduti e ora questo nuovo progetto, la cui origin story è singolare. La band protagonista infatti si è formata nella realtà nel 2021, quando William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock e Jesse Golliher hanno risposto ad un annuncio di uno dei creatori di Outer Banks, Jonas Pate, che li ha scelti tra 5000 ragazzi che si sono presentati per farli apparire in un episodio della terza stagione del serial Netflix. Di teen drama in teen drama, lo showrunner ha poi sviluppato un'idea su di loro che è diventata una sorta di spin-off-non-spin-off.

La new entry del gruppo

Tutto parte da questi cinque ragazzi che si ritrovano insieme un po' per caso e scoprono la passione comune per la musica rock. Ovviamente tutto sembra essere contro di loro, a partire dai rispettivi genitori e fidanzate, che credono sia una perdita di tempo quando dovrebbero concentrarsi solamente sul college da frequentare. Hanno a disposizione i tre mesi estivi per far cambiare idea a tutti, tra casting call, serate open mic, avventure ai limiti della legalità, segreti, tradimenti, confronti e tutto quello che caratterizza il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

Un momento cruciale scelto per il racconto su Prime Video

Un momento dolce della serie

È incredibile come gli showrunner a volte possano creare prodotti quasi agli antipodi. Da un lato la discutibile e con un cast che lascia a desiderare Outer Banks, dall'altro l'incredibile sorpresa The Runarounds. Tutto, fin dai primi minuti del primo episodio, conquista: la voce fuoricampo piena di determinazione e speranza del protagonista, l'immediata caratterizzazione dei personaggi e di chi gli sta intorno, il setting della provincia come sogno americano, la musica come valvola di sfogo dai problemi quotidiani. E anche come veicolo di un messaggio che in nessun altro modo possono trasmettere. Ciò che colpisce è il periodo scelto per la narrazione: l'estate. Non gli anni tumultuosi del liceo oppure quelli di assestamento all'università, ma proprio ciò che sta nel mezzo.

Una sequenza travolgente

Forse i personaggi secondari rimangono un po' nell'ombra, ma è anche vero che man mano divengono sempre più funzionali al racconto, soprattutto le dolci metà dei protagonisti. C'è anche qualche caduta: cliché e stereotipi dei teen drama non mancano ma in parte sono inevitabili. Come nella miglior tradizione delle rock band, inizialmente la formazione è diversa e il nome è un altro, i Fathermucker - per far capire subito di che pasta è fatta la serie. Sono sognatori e idealisti, vogliono credere di poter fare la differenza in un'industria oramai satura. Qualcuno documenta il tutto perché in modo lungimirante crede che questi ragazzi potrebbero andare lontano. A livello di costumi, automobili e così via, sembra quasi una storia fuori dal tempo, ambientata nell'era moderna eppure old school, proprio come il buon rock.

Una serie frizzante e coinvolgente

Non è solo il casting perfetto dei protagonisti a coinvolgere fin da subito, facendoci credere di conoscerli da sempre e facendoci tifare per il loro successo. Anche se tutto sembra sempre contro di loro, i protagonisti combinando un disastro dietro l'altro: anzi, un adorabile disastro. Coinvolgono anche le canzoni originali, per una volta subito orecchiabili e che fanno venire voglia di cantarle a squarciagola insieme ai protagonisti proprio come accade sottopalco nella serie.

I protagonisti di The Runarounds

Insomma, la regia immersiva e la fotografia squisitamente retrò dello show ci fanno sembrare di essere lì in mezzo a loro, di assistere ad un concerto travolgente da cui usciremo più speranzosi, forse, nei confronti del futuro.