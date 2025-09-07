Amazon Prime, tutti i titoli di settembre 2025: da Hotel Costiera con Jesse Williams al reality dei The Jackal

Tante serie tv per tutti i gusti, oltre ai film e a un nuovo reality con i The Jackal. Dal teen drama The Roundarounds a Hotel Costiera a una nuova serie coreana. Scopriamo più nel dettaglio cosa potremo vedere a settembre.

Tra le serie tv da guardare anche il reality dei The Jackal

Il mese di settembre di Prime è ricco di serie tv, ecco i titoli in arrivo:

The Roundarounds, dal 1º settembre

Dish It Out: il piatto è servito, dal 5 settembre (32 episodi, 8 disponibili subito e 8 da ogni venerdì)

La regina dell'autostima, dal 6 settembre (13 episodi, due disponibili ogni settimana il sabato e la domenica)

The Blacklist S1, dal 7 settembre

La fidanzata, dal 10 settembre (6 episodi binge)

Helluva Boss, dal 10 settembre (20 episodi binge)

Ogni minuto conta S2, dal 12 settembre (10 episodi binge)

Gen V S2, dal 17 settembre (8 episodi, i primi tre subito disponibili, poi uno ogni mercoledì)

Hotel Costiera, dal 24 settembre (6 episodi binge)

Outlander S1-2, dal 18 settembre

Holiday Crush, dal 4 settembre, è il primo reality con i The Jackal

In Holiday Crush i The Jackal direttamente dal loro divano, stanno per vedere e commentare in maniera schietta e dissacrante la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. Per questi giovani protagonisti, sarà il viaggio più importante della loro vita, dove oltre a divertirsi e dare sfogo alle proprie fantasie, potranno anche riflettere e capire di più su loro stessi. Grazie all'aiuto di un travel planner e una spiritual coach, verranno messi di fronte ai propri limiti, incontreranno nel percorso diversi imprevisti e si troveranno a dover condividere spazi ed emozioni. I The Jackal, insieme ai loro ospiti, seguiranno i ragazzi passo dopo passo, commentando in maniera ironica e sorprendente ogni loro mossa e ogni loro reazione, trovandosi così immersi in un mix veramente esplosivo

Musica, amore e sogni in The Roundarounds

The Runarounds.

The Roundarounds racconta di un gruppo di neodiplomati di Wilmington, nella Carolina del Nord, che nell'estate dopo il diploma si riuniscono per formare una rock band, uniti dal loro amore comune per la musica e dal sogno quasi impossibile di diventare famosi. Nel corso di un'estate indimenticabile, i ragazzi si buttano anima e corpo nella ricerca del loro grande successo, innamorandosi, cacciandosi nei guai e stringendo legami che li faranno diventare una vera e propria famiglia. Tra musiche originali, storie d'amore e gli alti e bassi che accompagnano la maturità, la serie racconta le emozioni di chi decide di rischiare tutto alla soglia dell'età adulta per inseguire i propri sogni.

La regina dell'autostima e La Fidanzata: a volte è questione di prospettiva

La regina dell'autostima racconta la storia di Yi-rang, una donna dall'intelligenza fuori dal comune che diventa la truffatrice per eccellenza. Unirà le forze con James e Gu-ho, dando vita ad un trio di imbroglioni, con l'obiettivo di smascherare gli altri malfattori e sottrarre loro i guadagni illeciti.

Locandina di The Girlfriend

Tratto dall'omonimo romanzo di Michelle Frances, La Fidanzata segue la storia di Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto: una carriera brillante, un marito amorevole e un figlio adorato, Daniel. La sua vita perfetta inizia a complicarsi quando Daniel porta a casa una nuova fidanzata, Cherry (Cooke), destinata a cambiare tutto. Dopo un inizio teso, Laura si convince che Cherry nasconde qualcosa. È un'arrampicatrice sociale manipolatrice o Laura è solo paranoica? La verità è una questione di prospettiva.

La seconda stagione di Gen V con un episodio a settimana

Gen V: una scena

Nella seconda stagione di Gen V la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell'America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Homelander, alla Godolkin University il misterioso nuovo Rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Cate e Sam vengono celebrati come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza, segnate da mesi di traumi e perdite. Ma è difficile prestare attenzione alle feste e alle lezioni mentre è in corso la guerra tra umani e Supes, sia all'interno che all'esterno del campus. La banda viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto si possa immaginare. E, in qualche modo, Marie ne fa parte.

Jesse Williams a Positano con Hotel Costiera

Costiera. Jesse Williams e Maria Chiara Giannetta insieme nella prima foto della serie.

Hotel Costiera racconta la storia di Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato.

I film che si aggiungono al catalogo Prime Video a settembre

Oltre alle prime e seconde visioni, un nuovo titolo original:

Ice Road-La Vendetta, dal 3 settembre (film original)

Ballerina, dal 12 settembre

Mio padre è un sicario, dal 15 settembre

The Silent Hour, dal 22 settembre

Detective Knight-La notte del giudizio, dal 28 settembre

Alarum, da 28 settembre

Locandina di Ice Road: Vengeance

In Ice Road-La vendetta il camionista esperto di strade ghiacciate, Mike McCann, esaudisce l'ultimo desiderio del fratello morto e va in Nepal per spargerne le ceneri sull'Everest. Su un pullman turistico stracolmo che percorre la famigerata Via del Cielo a oltre 3.600 m, Mike e la sua guida affrontano dei mercenari. Dovranno lottare per salvare se stessi, i passeggeri innocenti e la terra degli abitanti di un villaggio.