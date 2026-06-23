The Legend of Vox Machina 4, recensione: tra responsabilità e grandi minacce

È la serie che è riuscita a trasmettere tutta la follia e lo spirito del gioco di ruolo in un'opera audiovisiva convincente, adatta anche a chi non ha mai sentito parlare di D&D. Nata dalle sessioni di gioco in streaming dei membri di Critical Role (un gruppo di doppiatori con una passione sfrenata per Dungeons & Dragons) The Legend of Vox Machina ha conquistato critica e pubblico con tre stagioni intense e divertenti, dove l'azione e l'epicità si legano efficacemente a quell'umorismo tipico di chi affronta un'avventura grandiosa con i dadi in mano.

Su Prime Video è disponibile la quarta stagione e, nonostante l'arco narrativo del Conclave Cromatico si sia concluso, i Vox Machina non possono ancora concedersi una vita tranquilla. Dire addio al mondo di Exandria è impossibile: le nuove minacce sono già dietro l'angolo.

The Legend of Vox Machina: una nuova minaccia all'orizzonte

Un anno è trascorso dalla disfatta del Conclave Cromatico e il gruppo di avventurieri si è temporaneamente diviso per rifiatare ed esplorare il mondo. Percy e Vex'ahlia vivono insieme a Whitestone, dividendosi tra gli impegni dell'alta società e la loro relazione; Pike e Grog viaggiano di taverna in taverna, tra una pinta di birra e qualche rissa occasionale; Keyleth e Vax stanno invece concludendo il loro peregrinare, poiché la druida deve sottoporsi alla prova finale per diventare la Voce della tempesta, leader del suo popolo.

Una scena della quarta stagione

A latitare è Scanlan, di cui nessuno sembra avere notizie e che, dopo la scoperta di avere una figlia, ha comprensibilmente rivisto le sue priorità. Quando però tutti i membri del gruppo vengono attaccati da misteriosi individui che si professano membri del Culto della Verità, la situazione degenera: i Vox Machina saranno costretti a riunirsi per affrontare una nuova, pericolosa missione.

Il brivido del dado e la maturità dei personaggi

Nonostante si sia arrivati alla quarta stagione - traguardo che permette a La leggenda di Vox Machina di guadagnarsi ufficialmente l'appellativo di serie longeva - è evidente come sia la qualità visiva sia quella narrativa siano rimaste costanti nel tempo. Se la terza stagione si concentrava principalmente sulle relazioni tra i personaggi, questa nuova tranche di episodi rimette al centro l'azione e la costruzione di una nuova minaccia, senza comunque dimenticare le questioni lasciate in sospeso. I nostri avventurieri, infatti, stanno facendo i conti con le proprie responsabilità prima ancora che con i pericoli esterni. La quarta è la stagione che sancisce la loro maturità, mettendoli davanti ai pesi che gravano sulla coscienza e alla necessità di scegliere il proprio posto nel mondo.

Una scena di The Legend Of Vox Machina 4

Questo aspetto è senza dubbio il più riuscito: il racconto della loro crescita interiore è gestito alla perfezione, pur mantenendo intatte le dinamiche tipiche del gioco di ruolo. Da giocatori, quando vediamo qualcosa andare storto sullo schermo, non possiamo fare a meno di pensare a un tiro di dado sfortunato. Anche se la sceneggiatura è brillantemente costruita per la visione televisiva, il brivido scaturito dalle dinamiche da tavolo è ancora presente e assolutamente gradito; è proprio questo elemento a differenziare la produzione da qualsiasi altra serie fantasy, rendendola unica e, per certi versi, inimitabile.

Comparto visivo e verdetto: una scommessa ancora vinta

Per quanto riguarda il comparto visivo, la serie continua a mantenere un ottimo livello. Qualche piccolo calo nell'animazione è presente, ma rimane del tutto trascurabile se si considerano alcune divertenti trovate stilistiche in grado di allontanare definitivamente lo show dalla monotonia del "già visto". L'episodio 5, ad esempio, che ricalca brillantemente i meccanismi dell'heist movie, è uno dei più riusciti e ispirati dell'intera serie. Almeno per ora, la stagione non ha subito cali di ritmo o di qualità, nonostante i nove episodi già andati in onda (sui dodici totali).

Un'immagine di Keyleth

Questo sgangherato gruppo di avventurieri si conferma come una delle migliori visioni disponibili su Prime Video, specialmente se siete amanti del fantasy, dei giochi di ruolo, dell'umorismo politicamente scorretto e di storie capaci di coniugare alla perfezione la goliardia con una sorprendente profondità emotiva.