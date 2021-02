The Dissident, la recensione: il delitto Khashoggi e il J'accuse contro la politica in un potente documentario

La recensione di The Dissident, potente documentario che ricostruisce l'assassinio del regista Jamal Khashoggi mettendo in luce le responsabilità del regime saudita e la sua sistematica oppressione dei diritti umani.

Jamal Khashoggi si riteneva un riformista e un sostenitore del regime saudita per cui aveva lavorato per 30 anni. Come rivela la recensione di The Dissident, documentario del premio Oscar Bryan Fogel, Jamal Khashoggi è diventato un dissidente nel momento in cui ha scelto di non tacere di fronte alla stretta nella libertà di parola e alla volontà di mettere a tacere le voci critiche che ha coinciso con la scalata al potere da parte del principe Mohammad bin Salman, ambizioso accentratore che ha dato una sterzata alla politica saudita lanciando la sua crociata contro la corruzione e a favore dell'emancipazione femminile soffocando, al tempo stesso, le voci contro con metodi leciti e illeciti.

Lucido, dettagliato, lacerante, The Dissident, disponibile su MioCinema, ricostruisce tappa dopo tappa la caduta di Jamal Khashoggi, culminata nell'omicidio nel consolato saudita di Istambul il 2 ottobre 2018, dove il giornalista si era recato per ritirare un documento necessario per il suo secondo matrimonio. In parallelo al reportage che ricostruisce con dovizia di prove la sorte toccata a Khashoggi, il film racconta la storia di Omar Abdulaziz, giovane dissidente saudita fuggito a Montreal, Canada, da dove continua a pubblicare le sue critiche contro l'attuale regime su Twitter e YouTube la cui rete era stata finanziata e sostenuta da Jamal Khashoggi prima della drammatica scomparsa.

Voci libere contro la dittatura

Oltre a essere uno dei paesi più ricchi al mondo grazie alle sue riserve petrolifere, l'Arabia Saudita è una delle nazioni più informatizzate. Come indica The Dissident, mentre la proporzione degli americani che posseggono un account Twitter è di due su dieci, nel caso dell'Arabia Saudita sale a otto su dieci. I sauditi, impossibilitati a esprimere le proprie opinioni e a criticare apertamente la monarchia senza evitare ripercussioni e punizioni, usano Twitter come sfogo e la stessa famiglia reale, grazie alla modernizzazione impressa da Mohammad bin Salman, si serve del social network per minare la credibilità dei suoi oppositori attraverso un esercito di troll noti come le Mosche. Sono loro, tramite centinaia di account falsi, ad aver distrutto psicologicamente Jamal Khashoggi attraverso una pioggia di insulti e menzogne prima di completare l'operazione attraverso l'eliminazione fisica.

Jamal Khashoggi, voce più autorevole del mondo arabo approdato al Washington Post dopo l'esilio autoimposto, ha criticato la politica di Donald Trump e l'avvicinamento del regime saudita all'ex Presidente USA che, con bin Salman, ha fatto affari d'oro prima e dopo la morte del giornalista vendendo circa 80 miliardi in armi al regime di Riad. L'integrità professionale di Jamal Khashoggi gli ha impedito di tacere tanto da lasciarsi alle spalle moglie e figli per continuare a svolgere il suo mestiere in libertà altrove, l'amore per il suo paese lo ha spinto a continuare a sperare in una svolta più dignitosa dando il suo contributo attivo nella lotta. Purtroppo la battaglia per la libertà del giornalista si è conclusa in un forno tandoori nella casa del console saudita dove le sue spoglie sarebbe state date alle fiamme per cancellare ogni traccia dell'omicidio dell'"animale sacrificale", come viene definito nell'agghiacciante registrazione del crimine.

Una ricostruzione lucida che non perde di vista la dignità umana

Oltre a ricostruire le tappe dell'indagine avviata dalle autorità turche, che hanno avuto accesso al consolato solo quindici giorni dopo la scomparsa di Jamal Khashoggi, The Dissident illustra nel dettaglio le moderne tecniche di guerriglia informatica usata ormai spesso e volentieri dai regimi totalitari per influenzare l'opinione pubblica interna ed estera. Nel caso di Omar Abdulaziz, dapprima blandito dai mandanti di Mohammad bin Salman con false promesse di una carriera televisiva se avesse accettato di lasciare il Canada per fare ritorno in patria, poi spiato grazie al sofisticato software Pegasus, creato da un azienda israeliana e capace di infettare il telefono del dissidente, è lui stesso ad ammettere che la sua amicizia con Khashoggi potrebbe aver sancito la condanna a morte del giornalista. Condanna messa in atto nel momento in cui ha abbassato le difese per realizzare un progetto personale che gli stava a cuore.

Nel film uno spazio speciale è dedicato, infatti, alla figura di Hatice Cengiz, fidanzata di che brilla per dignità nella sua ricerca di giustizia. Particolarmente toccante è la rievocazione del loro incontro nelle parole della Cengiz e nei loro messaggi in quello che, per un esule solitario, intimorito e sfiduciato, rappresentava l'ultima speranza di felicità. Uno sguardo nella vita privata del giornalista che Bryan Fogel si concede per restituire un ritratto a tutto tondo nel personaggio in un film che è anche un potente atto di denuncia contro le spietate politiche internazionali che continuano a calpestare i diritti umani per perseguire i loro interessi politici ed economici. Di fronte a questa visione, assumono una luce ancor più inquietante le lodi di Matteo Renzi che di recente, a colloquio con lo stesso Mohammad bin Salman, ha parlato dell'Arabia Saudita come di "nuova culla del Rinascimento". Quale è il prezzo della dignità? Il cinema dovrebbe farci riflettere anche su questo.