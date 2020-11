The Crown 4, la recensione: quando la Corona viene scossa da nuovi eventi e personaggi

"Dev'esserci un vantaggio nell'essere ciò che siamo."

The Crown 4: una scena della quarta stagione

Non è importante chi della famiglia Reale dica questa frase, ma è utile a sottolineare nella nostra recensione di The Crown 4 come la serie continui lungo la strada intrapresa fin dal ciclo inaugurale anche nella quarta stagione in arrivo il 15 novembre su Netflix e che abbiamo potuto vedere interamente in anteprima, e allo stesso tempo si rinnovi grazie all'ingresso di alcuni nuovi personaggi come Margaret Thatcher e Diana Spencer. Come se nascere royalty, non fosse quello il vantaggio, ma fosse lo scotto da pagare, e da cui ci si aspetta un qualche tipo di ricompensa per tutto ciò a cui bisogna rinunciare.

LUNGA VITA ALLA CORONA, SEMPRE

The Crown 4: un'immagine della quarta stagione

Ciò che non tramonta mai in The Crown, e forse in questa stagione risulta leggermente ridondante, è ricordarci come questa serie non parli della Regina Elisabetta II, ma della Corona del titolo. Di come tutti quelli che si ritrovano a far parte della famiglia Reale, Regina in primis, abbiano sempre dovuto e continuino a sacrificarsi per il Dovere, piegando ogni proprio desiderio, voglia, ambizione in favore della Corona Inglese, annullandosi per essere ciò che la Corona pretende. Un motto di famiglia ricordato dalla stessa Elisabetta in questa stagione è infatti "Io servo". Il già ampio raggio dei punti di vista su questa tematica viene ulteriormente ampliato in questa stagione, permettendo nuovi spunti di riflessione. La prospettiva è quella della Regina, che si trova, come era successo alla fine della quarta stagione, a dover fare un bilancio sulla propria vita e sulla ritrovata "tranquillità" con Filippo; quella della Principessa Margaret, che passati i 50 anni si sente sempre più sola e inutile, e a cui è dedicato uno degli episodi più toccanti della stagione come già visto nelle precedenti; quella di Carlo, la cui vita verrà stravolta dall'ingresso della sorella di una sua amica, Sarah Spencer.

LADY DI FERRO E LADY D

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

La quarta stagione di The Crown è anche la stagione in cui gli equilibri vengono scombussolati, merito dell'ingresso di due new entry molto attese, perché due personaggi iconici della storia. C'era infatti grande chiacchiericcio intorno all'arrivo della star Gillian Anderson e della debuttante Emma Corrin nei panni rispettivamente del nuovo Primo Ministro inglese, il primo donna, Margaret Thatcher, e di Diana Spencer, sorella di Sarah e che presto diventerà protagonista di una delle storie d'amore più travagliate e famose insieme a Carlo. Entrambe portano scompiglio alla Corona e alla Regina, la prima con le sue idee rivoluzionarie per quanto riguarda l'opposizione politica della monarchia, la seconda per il punto di vista estremamente semplice e puro di una diciannovenne che si ritrova a far parte della famiglia Reale, e che l'ha resa amata da tutti nel mondo e negli anni. Vengono così affrontati alcuni eventi storici, come la Guerra delle Falkland e il tour dei Principi del Galles in Australia e Nuova Zelanda.

The Crown 4: Gillian Anderson in una scena

In fondo, come dice la stessa Elisabetta ad un certo punto "La Corona è sempre sopravvissuta perché ha saputo adattarsi ai tempi che correvano". Se Gillian Anderson riesce a dare un piglio deciso e diverso da quanto visto finora alla sua Primo Ministro, Emma Corrin incarna con grande delicatezza la fragilità e gli occhi "da esterna" con cui Diana si deve essere approcciata alla vita Reale, in cui è stata catapultata senza troppi complimenti. Entrambe mostrano un nuovo punto di vista, come dicevamo, "del popolo" verso la famiglia Reale, permettendo "critiche" e riflessioni sul loro stile di vita ai personaggi e agli spettatori.

SOVRANA, MOGLIE, MADRE

The Crown 4: una foto di scena

Tematica affrontata in questa stagione, grazie appunto ai personaggi della Thatcher, di Diana e ovviamente di Elisabetta, è quello della maternità, vista da diversi e spesso antitetici punti di vista dalle donne della serie. L'ordine con cui abbiamo elencato il ruolo di Elisabetta non è casuale. La Corona verrà sempre al primo posto, il Dovere, e questo si ripercuote anche sul rapporto con i propri quattro figli soprattutto ora che sono cresciuti e stanno crescendo, e magari formano una loro famiglia. Lei stessa nelle stagioni precedenti si era interrogata sul proprio ruolo di madre e sull'essere poco affettuosa. Anche la Regina Madre ha dovuto fare le proprie scelte e ci deve convivere, così come tutti i personaggi.

The Crown 4: un'immagine della principessa Diana nella serie

Se la Lady di Ferro è una donna che non ha intenzione di venir meno all'affetto che prova per il marito in nome del lavoro che la sua nuova carica comporta, Diana è invece una ragazza estremamente sensibile, che non vorrebbe mai mettere il proprio ruolo di madre in secondo piano nemmeno rispetto a quello di Principessa. Forse uno dei motivi che l'ha resa così amata dal pubblico e dai fan della Corona, è stato proprio l'essere così "vera", così vicina al popolo, la ragazza della porta accanto che proprio come in una favola era diventata principessa andando a vivere in un grande castello.

