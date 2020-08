The Crown 5: Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana Spencer

Elizabeth Debicki è stata scelta per intepretare la Principessa Diana Spencer in The Crown, la serie Netflix di cui sono attese la quinta e sesta stagione.

The Crown 5 vedrà l'ingresso in scena di Elizabeth Debicki nel ruolo della Principessa Diana Spencer, personaggio che caratterizzerà la quinta e la sesta stagione della serie Netflix. Si tratta delle stagioni conclusive della serie incentrata sulle vicissitudini dei reali d'Inghilterra.

Venezia 2019: uno scatto di Elizabeth Debickia l photocall di The Burnt Orange Heresy

"Lo spirito della Principessa Diana, la sue parole e le sue azioni sono ancora vivi nel cuore di molte persone" - ha detto Elizabeth Debicki nel commentare l'annuncio di Netflix - "Per me è un vero privilegio e un onore entrare a far parte di questa serie, che ha catturato la mia attenzione sin dal primo episodio"

Elizabeth Debicki, bionda, 30 anni, australiana, vanta un curriculum di tutto rispetto: l'abbiamo vista ne Il grande Gatsby, Macbeth, Everest e a breve la vedremo nuovamente sul grande schermo in Tenet, l'ultimo attesissimo film di Christopher Nolan.

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Con l'annuncio del suo ingresso nel cast di The Crown 5 e 6 Debicki è stata chiamata ad intepretare un personaggio difficile, perché non mancheranno i confronti su di lei, il suo aspetto fisico, la sua interpretazione e il look che avrà nella serie. Lady Diana è stato un personaggio controverso e discusso, ma molto amato e iconico. Come Wallis Simpson Diana Spencer contribuì a scuotere la monarchia inglese e si ritagliò un posto nel cuore di tutti per il suo carisma, il suo fascino, la bellezza e lo stile ma anche per essere stata una principessa ribelle e una mamma dolcissima ma anche una diva che catalizzò su di sé l'attenzione del pubblico e dei media. Nata nel 1961, Diana Spencer fu sposata a Carlo, Principe di Galles dal quale poi divorziò nel 1996 dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Harry e William. L'anno dopo il divorzio, il 31 agosto 1997, Lady Diana morì a 36 anni in uno spaventoso incidente stradale sotto il tunnel dell'Alma, a Parigi.

Di recente Lady D. è stata interpretata da Naomi Watts in un biopic che non ha riscosso il favore della critica e presto vedremo Kristen Stewart nel ruolo della Principessa in un film di Pablo Larrain.