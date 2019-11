The Crown: Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II nelle stagioni 5 e 6

The Crown si prepara già ad accogliere la sua nuova regina: Imelda Staunton sarà Elisabetta II nelle stagioni 5 e 6 dell'acclamata serie Netflix. Staunton erediterà quind il ruolo da Olivia Colman, attualmente nei panni della sovrana.

La star della saga di Harry Potter nei panni di Dolores Umbridge, si prepara a vestire i panni regali della Regina Elizabeth II in The Crown, anche se ci vorrà ancora un po' di tempo prima che sieda sul trono. Imelda Staunton infatti ha firmato per il ruolo da protagonista nelle stagioni 5 e 6 del fortunato dramma storico Netflix. La piattaforma streaming però, non ha ancora confermato ufficialmente l'ingresso nel cast di Staunton sostenendo che al momento sono in corso le riprese della stagione 4 e che "qualsiasi news sul cast è pura speculazione."

The Crown: Olivia Colman in una foto della terza stagione

The Crown, di cui Netflix ha appena rilasciato in streaming i nuovi episodi - qui potete leggere la nostra recensione di The Crown 3 - ha già svelato quelle che saranno le new entries della quarta stagione: Gillian Anderson interpreterà la Lady di Ferro Margaret Thatcher (ed è già stata vista sul set con con una voluminosa acconciatura cotonata - mentre Emma Corrin sarà l'indimenticata Lady Diana Spencer da ragazza.

Per quanto riguarda Imelda Staunton, recentemente l'attrice candidata all'Oscar per Vera Drake ha interpretato Lady Maud Bagshaw nel film di Downton Abbey.