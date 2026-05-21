Money Road 2, Fabio Caressa presenta la nuova stagione: "Un esperimento sociale ancora più duro"

Arriviamo allo Sky Campus e troviamo tutto pronto per ospitare l'evento del giorno: la presentazione di Money Road 2, il programma condotto da Fabio Caressa pronto a tornare su Sky e in streaming su NOW dal 21 maggio, per poi aprirsi al pubblico di TV8 con le repliche dal 26 maggio.

Un ritorno atteso per lo strategy game prodotto a Blue Yazmine, che aveva raccolto sempre più consenso e ascolti con la sua prima edizione e aveva sorpreso e catturato gli spettatori con le due dinamiche originali.

Il conduttore nel suo ufficio, pronto a tentare i partecipanti

Un esperimento sociale è stato definito e lo ha confermato anche Fabio Caressa che ne è stato ed è ancora conduttore: "Eravamo rimasti con la certezza di aver visto un vero esperimento sociale. Ognuno a casa si è potuto rispecchiare nelle scelte dei partecipanti. Anche nella vita siamo messi di fronte a delle scelte: dobbiamo decidere se scegliere per il gruppo al quale apparteniamo o se fare una scelta per noi stessi. Dobbiamo scegliere tra etica e denaro".

Scelte e conseguenze, come ripete sempre il popolare cronista di Sky, senza giudizio. Quello viene lasciato a noi a casa, che ci stupiamo, indigniamo o riflettiamo per le decisioni dei singoli che fanno riflettere anche sul rapporto che si ha con i soldi, che nella trasmissione rappresenta "un concetto". Ed è un po' il gioco nel gioco: chiedersi cosa avremmo fatto noi al loro posto, comodamente dal divano di casa e senza le ore di trekking alle spalle.

Le novità della seconda stagione: l'imprevedibilità del cast

Fabio Caressa sul set di Money Road 2

Una seconda stagione nasceva però con delle difficoltà di costruzione, a cominciare dal fatto che i partecipanti avevano una consapevolezza di quello che sarebbe stato il gioco e delle sue dinamiche. Un dettaglio che cambia le carte in tavola più che in altri programmi e anche per questo è "un esperimento simile, ma non uguale, non porterà alle stesse conseguenze" come ha spiegato Fabio Caressa.

"Quest'anno i partecipanti sono partiti con un'idea di quello che avrebbero voluto fare, ma hanno resistito sì e no tre ore. Sono stati messi subito sotto pressione fortissima, sia emotiva che fisica: quest'anno i trekking sono molto, molto più duri rispetto all'anno scorso." Lo abbiamo visto da subito, nella porzione di prima puntata che ci hanno mostrato in anteprima in quel di Sky, che ci ha lasciati con la voglia di proseguire il viaggio in una giungla malese ancor più suggestiva della prima edizione.

La produzione "reattiva" e il ruolo degli autori

I partecipanti nella prima suggestiva location di Money Road 2

Lode però anche agli autori, perché se è vero che "il programma lo scrivono i concorrenti con le loro reazioni" come sottolineato a Caressa, "i nostri autori sono stati bravissimi a reagire di mattina in mattina a quello che accadeva per adeguare l'esperimento. Questo lo rende assolutamente imprevedibile: ci alzavamo la mattina pensando che sarebbero successe delle cose e succedeva esattamente il contrario." Una costruzione in corsa, ma anche idee forti e interessanti per renderlo differente e nuovo sin dall'inizio, con un incipit di Money Road 2 che conquista sia per costruzione visiva cinematografica che per trovate in grado di spiazzare i partecipanti arrivati con una strategia chiara in mente.

Guest Star d'eccezione: Orietta Berti e Alessandro Borghese

Le novità non riguardano soltanto le dinamiche del gioco, o dell'esperimento, ma anche l'intervento di un paio di guest star d'eccezione come Alessandro Borghese e Orietta Berti, che mettono i partecipanti in difficoltà con ulteriori tentazioni e altre trovate.

In particolare Caressa si è soffermato sull'intervento della Berti, con cui ha avuto modo di incrociare il cammino in Malesia: "Ho avuto una lezione di professionalità da Orietta Berti. È partita da Milano dopo aver lavorato la sera, ha fatto un viaggio lunghissimo, è arrivata in Malesia, ha riposato due ore ed è arrivata sul set sapendo tutto a memoria. Sapeva esattamente quello che doveva fare ed era entusiasta di farlo." Un atteggiamento, secondo il conduttore, che spiega perché alcune personalità del nostro spettacolo siano in grado di restare sulla cresta dell'onda a lungo, costruendo una carriera varia e duratura.

Il ruolo di Caressa: l'imparzialità e il consiglio di Fabio Capello

Il ruolo di Fabio Caressa è però quasi di arbitro, imparziale e super partes, pronto a stuzzicare i partecipanti con tentazioni sia di gruppo che individuali. Senza giudizio, ribadisce ancora una volta. Ma sul suo ruolo il conduttore ha condiviso il consiglio ricevuto da un altro Fabio, da Capello: "Bisogna capire dove si è e cosa si fa. È un ruolo che tende alla grande imparzialità perché è il ruolo di chi svolge l'esperimento: non ci può essere giudizio, solo scelte e conseguenze. Devi essere imparziale e anche un po' 'stronzo' quando fai delle tentazioni, perché alcune toccano dei nodi emotivi importanti."

I partecipanti della seconda edizione

Saranno queste ultime a mettere più in difficoltà alcuni dei partecipanti? Sarebbe così per noi, questo è certo, perché appartengono a quella sfera privata che si è costretti a lasciarsi alle spalle quando si fa un'esperienza di questo tipo, ma è anche quella che più di tutte va a toccare nervi scoperti. Vedremo come la gestiranno i partecipanti di questa seconda edizione.