Manila Nazzaro smascherata a The Couple? Le sue parole scatenano la reazione di Lorenzo Amoruso

A The Couple Manila Nazzaro cade in contraddizione e scatena il caos: le sue parole confermerebbero una relazione con Stefano Oradei già durante la crisi con Lorenzo Amoruso.

Nella prima puntata di The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Le parole pronunciate da Manila durante un gioco hanno fatto emergere una contraddizione che in molti non hanno potuto ignorare. A partire da Lorenzo Amoruso, ex compagno dell'ex Miss Italia, che ha deciso di rompere il silenzio con un post tagliente e una serie di reazioni che non sono passate inosservate.

Le parole incriminate di Manila

Durante un gioco di domande all'interno della Casa, l'ex Miss Italia e Stefano hanno rivelato che la loro "prima volta" risale al 4 gennaio, nello stesso mese si sono anche detti "ti amo". Un dettaglio che stride con quanto dichiarato da Manila fino a questo momento. Come riportato anche dal sito di Verissimo, infatti, Manila aveva sempre sostenuto di essersi lasciata con Lorenzo a gennaio e di aver iniziato la relazione con Stefano solo a marzo.

Biagio D'Anelli: "Una bugia dopo l'altra"

Ma se già a gennaio Manila si dichiarava innamorata di Oradei, com'è possibile che la loro relazione sia cominciata due mesi dopo? E soprattutto: come spiegare le lacrime e le ammissioni di confusione che la stessa Manila aveva condiviso pubblicamente tra dicembre e gennaio, quando parlava della sua crisi con Lorenzo?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

A sollevare il dubbio è stato Biagio D'Anelli, che in un video condiviso sui social ha espresso senza mezzi termini la sua opinione: "Devo sempre fare il guastafeste... Ieri sera è entrata nella casa delle coppie Manila Nazzaro con Stefano Oradei e signori miei: una bugia dopo l'altra. Le bugie hanno le gambe corte. Se a gennaio vi siete detti 'ti amo' nel suo letto... da quanto vi stavate frequentando davvero?". Biagio ha poi ricordato come Manila, proprio nei mesi di dicembre e gennaio, si mostrasse visibilmente provata e in crisi con Lorenzo. Segnali che oggi, con queste nuove dichiarazioni, assumono tutto un altro significato.

La replica amara di Lorenzo Amoruso

L'ex calciatore, che per lungo tempo ha scelto la strada del silenzio, ha deciso stavolta di far sentire la sua voce. E lo ha fatto con una storia Instagram che è una vera e propria stoccata: "Pensiero del giorno: per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pal.e". Ma non si è fermato qui. Amoruso ha ricondiviso anche il video-denuncia di D'Anelli e ha pubblicato una riflessione ancora più diretta.

"Dopo più di due anni di insulti televisivi e sui social, bugie, menzogne e ricami particolari sulla mia persona, è venuta fuori la verità. Quando le persone vivono nella menzogna e nella bugia, serve anche un grande cervello per ricordare tutto quello che avete detto". Infine, Lorenzo ha messo un like carico di significato al post della sua attuale compagna, che lo ha sostenuto.

"Hai scelto il silenzio, anche quando avresti potuto urlare la verità. Mi dicevi soltanto: 'Per favore, non credere a quello che dicono'. E io... ho scelto di credere in te. Le bugie hanno le gambe corte. Lo abbiamo visto insieme. La verità non ha fretta, ma arriva sempre", ha scritto Afarin Mirzaei.

