The Bondsman, la recensione: Kevin Bacon torna in una serie che ammicca a Supernatural e Preacher

Anticonformista, country e splatter: il ritorno in tv dell'ex star di The Following è all'insegna della comicità horror e dell'intrattenimento action. Una goduria. In streaming su Prime Video.

Era da un po' che non si vedeva una serie soprannaturale "pura", ovvero che avesse a che fare con demoni e apocalissi senza prendersi troppo sul serio. Sembra uscita direttamente dal periodo d'oro del genere tra fine anni '90 e primi anni 2000 eppure è aggiornata, sporca e cattiva. Stiamo parlando di The Bondsman la serie che riporta in tv Kevin Bacon tre anni dopo City on a Hill e la comparsata nello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia nei panni di se stesso.

Una scena del serial

Questa volta l'ex star di The Following (che a 67 anni e non li dimostra) interpreta Hub Halloran, un cacciatore di taglie che vive la sua vita al limite della legge in Georgia. Solo che un giorno tutto cambia ed è da lì che parte questo nuovo prodotto seriale imperdibile per gli appassionati su Prime Video.

The Bondsman: una serie che sembra un fumetto

Fin dal titolo la serie Prime Video sembra uscita da un fumetto americano (ma non lo è) e ha come protagonista il classico anti-eroe a cui è impossibile non affezionarsi fin dai primi istanti. Creata da Grainger David, vede il protagonista morire e finire all'inferno; a quel punto il Diavolo in persona lo resuscita allo scopo di avere un "collaboratore esterno" pronto a catturare e rispedire indietro i demoni fuggiti dalla prigione degli inferi.

Una coppia anomala

Insomma un cacciatore di taglie di demoni, forse un personaggio inedito in tv: ha il suo "costume" - il giubbotto antiproiettile con scritto il suo nome d'arte - e una spalla d'eccezione: la madre Kitty (la caratterista Beth Grant) pronta a fare di tutto per aiutare il figlio. Anche in questo caso diremmo un unicum. Una buddy series in cui nessuno si prende totalmente sul serio, in cui molto presto i personaggi accettano i propri nuovi ruoli e in cui l'action e lo splatter con un ottimo lavoro di coreografia delle sequenze e di trucco prostetico la fanno da padrone, condite da umorismo e ritmo grazie alla durata (otto episodi da mezz'ora).

A ritmo di musica

Completano il quadro familiare l'ex moglie Maryanne (Jennifer Nettles), cantante country con cui Hub avrebbe dovuto sfondare (le doti di Bacon alla chitarra vengono sfruttate) e il loro figlio adolescente Cade (Maxwell Jenkins), oltre al nuovo fidanzato di lei Lucky (Damon Herriman), decisamente poco raccomandabile. Proprio gli affetti si riveleranno ciò che potrebbe salvare il protagonista dalla propria eterna condanna, oltre ad essere uno dei punti di forza dello show grazie alla caratterizzazione immediata e ai rapporti tra i personaggi. Insieme ad una soundtrack ovviamente country.

Un cacciatore di taglie sui generis nella comedy horror

Kevin Bacon è in ottima forma

Sono chiare le influenze da Supernatural (i Winchester sono "sostituiti" dagli Halloran) e da Preacher (lo dicevamo che sembra uscita direttamente dalla nona arte), mescolate a molti altri titoli che abbiamo vissuto nel mezzo. La chiave di The Bondsman è di non prendersi mai sul serio e lasciare sempre tutto sopra le righe, complice l'ambientazione meridionale della storia. Questo permette anche di sfruttare la tematica religiosa presente fin dal logo del titolo con la croce cristiana. Tanti i dilemmi morali ed etici messi in campo: quale avvenimento abbia portato Hub a finire all'inferno? In cosa credere se il Diavolo ha questa libertà sulla Terra? Dio ascolta davvero le nostre preghiere?

The Bondsman. Una scena horror della serie Prime Video.

Si scherza ovviamente anche sul lato "aziendale" del nuovo "lavoro" del personaggio, grazie alla figura di Midge (un'ottima Jolene Purdy), un'umana reclutata da Lucifero in persona come coordinatrice dei collaboratori esterni che nel proprio impiego strizza l'occhio all'attualità societaria (il riferimento al MeToo, ad esempio). Così come quando utilizza una sorta di "moderno" Libro delle Ombre via internet e fax, a guidare l'improbabile duo contro il demone della settimana. Siamo di fronte ad una serie sulle seconde possibilità e su quanto disperatamente Hub e noi tutti ne vorremmo disperatamente una per fare le scelte in modo diverso. Anche perché una volta finito il compito, il suo destino è tornare nel Regno dell'Angelo Caduto. E non ha nessuna intenzione di farlo, se riuscirà a trovare un cavillo.